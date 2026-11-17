Dün satış ağırlıklı seyreden aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,22 azalışla 15.387,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise yüzde 0,06 artarak 15.397,00 puandan işlem gördü.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında yatay seyirle 15.388,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda teknoloji hisselerinde süregelen satış baskısı nedeniyle negatif bir seyir izlenirken, gözler Nvidia'nın açıklayacağı finansal sonuçlara çevrildi. Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) konut fiyat endeksi, yurt dışında ise İngiltere'de İşsizlik oranı, Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik beklentiler endeksi ile ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.300 ve 15.200 puanın destek, 15.500 ve 15.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.