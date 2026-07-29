Dün satış ağırlıklı seyreden ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,83 azalışla 15.933,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 15.991,00 puandan işlem gördü.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,11 artarak 15.950,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda çip üreten şirketlerin hisselerindeki satış baskısının derinleşmesi ve jeopolitik gerilimlerin yeniden artmasıyla risk iştahı azalırken, gözler bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ve yurt dışında ise Fed'in faiz kararının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.100 ve 16.200 puanın direnç, 15.800 ve 15.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.