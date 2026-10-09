Fon soruşturması, TBMM Genel Kurulu’nda iktidar ve muhalefet arasında tartışmaya yol açtı.

Muhalefetin Meclis araştırma komisyonu kurulması çağrısının görüşüldüğü oturumda AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, soruşturmanın yalnızca finansal boyutuyla ele alınmaması gerektiğini belirtti.

“Kamuda kimin, nasıl dahil olduğu tespit edilmeli” diyen Zengin, işlemlerin nasıl gerçekleştirildiğinin ve kamu görevlilerinin süreçte rolünün bulunup bulunmadığının belirlenmesi gerektiğini söyledi.

HESAP VERSİNLER

Özlem Zengin, sorumluluğu tespit edilenlerin yargı önünde biran önce hesap vermesi gerektiğini de vurguladı.

Soruşturmada adı geçenler için Zengin “Listenin tamamının açıklanmasını istiyorum. Bu liste açıklansın ki herkes sulhe ulaşsın” ifadelerini kullandı. Zengin açıklamasının sonunda Meclis araştırma komisyonu kurulmasının ilerleyen günlerde yeniden değerlendirilebileceği bilgisini verdi.