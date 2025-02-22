Adana ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 5 şüpheli, Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen Afganistan uyruklu göçmenleri, Ağrı ve Van'dan alıp batıdaki kentlere taşıyan göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yaklaşık 9 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda, Mazlum K. liderliğindeki şüphelilerin, 6 bin dolar karşılığında "VIP" minibüslerle göçmenleri taşıdığını belirledi.
19 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda, Mazlum K., babası Hüseyin K., Ali Y., Mehmet K. ve Emrah A. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 81 tüfek fişeği, 20 tabanca mermisi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mazlum K., Ali Y. ve Mehmet K. tutuklandı. Hüseyin K. ile Emrah A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.