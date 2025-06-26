Avustralyalı göz doktoru Dr. Jacqueline Beltz, suya dayanıklı maskaraların göz kuruluğu, batma, yanma, kızarıklık ve bulanık görme gibi rahatsızlıklara neden olabileceğini ifade etti. TikTok’ta paylaştığı ve 500 binden fazla izlenen bir videoda dikkat çeken açıklamalarda bulunan Beltz, suya dayanıklı maskaralardan uzak durulması gerektiğini vurguladı.

Beltz, “Suya dayanıklı maskara, kirpiklerde kalıcı olması için son derece kurutucu içeriklerle formüle edilir. Ancak bu özellik, gözyaşı filmini de kurutur” uyarısında bulundu.

Gözyaşı filminin, gözdeki hassas dokuyu koruyan ince ve önemli bir tabaka olduğunu hatırlatan Dr. Beltz, “Hassas gözlere sahip bireylerde bu film tabakası zaten yeterince zayıftır. Üstüne bir de kurutucu etkiye sahip makyaj ürünleri kullanıldığında, durum daha da kötüleşebilir” dedi.

TEMİZLİĞİ DE ZORLAYICI

Dr. Beltz ayrıca, bu ürünlerin temizlenme sürecinin de ciddi bir sorun yarattığını belirtti. Suya dayanıklı ürünlerin çıkarılmasının zor olduğunu söyleyen uzman doktor, bu sebeple güçlü temizleyiciler kullanılması ya da göz çevresine yoğun baskı uygulanmasının gerektiğini, bunun da göz dokusunu tahriş edebileceğini dile getirdi.

Sosyal medya kullanıcıları ise, Beltz’in açıklamalarından sonra adeta aydınlandıklarını belirtti. Birçok kullanıcı, yıllardır yaşadıkları göz kuruluğu ve irritasyonun sebebini bu ürünlere bağladıklarını yazdı.

Bir kullanıcı, “Suya dayanıklı maskara sürdüğümde gözlerimin neden kaşındığını şimdi anladım” derken; başka biri ise, “2016’dan bu yana göz kuruluğu yaşıyorum ama kimse bana nedenini açıklayamamıştı” ifadelerini kullandı.

"MEİBOMİAN BEZİ DİSFONKSİYONU" UYARISI

Kanadalı göz doktoru Dr. Julian Prosia da, Instagram hesabından paylaştığı bir videoyla benzer bir uyarıda bulundu.

Prosia, suya dayanıklı makyaj ürünlerinin “meibomian bezi disfonksiyonu” adı verilen bir göz rahatsızlığını tetikleyebileceğine dikkat çekti. Bu rahatsızlık, gözyaşı filmini koruyan yağ bezlerinin işlevini yitirmesiyle ortaya çıkıyor.

Dr. Prosia, “Suya dayanıklı makyaj ürünleri, göz kuruluğu ve tahrişi artırır. Bunun yerine suyla kolayca çözünebilen ve göz sağlığı uzmanları tarafından önerilen ürünler tercih edilmeli” dedi.

KİMYASAL İÇERİKLER DE RİSK TAŞIYOR

Porto Riko Üniversitesi’nden Dr. Huda Minhas ise, kozmetik ürünlerdeki kimyasal içeriklerin potansiyel tehlikelerine dikkat çekti.

Dr. Minhas’a göre, bazı maskaraların içinde bulunan Butillenmiş Hidroksianisol (BHA), Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) tarafından “muhtemel insan kanserojeni” olarak sınıflandırılıyor.

Bir diğer tehlikeli madde olan benzalkonyum klorür, düşük seviyelerde dahi kullanılsa, yalnızca 15 dakika içinde meibomian bezlerine zarar verebiliyor. Ayrıca formaldehit maddesi, dermatit, cilt ve göz irritasyonu gibi sorunlara yol açabiliyor ve bazı durumlarda kanser riskini artırabiliyor.

Koruyucu olarak kullanılan parabenler, doğal hormon dengelerini bozarak göz bezlerinin sağlığını tehlikeye atabiliyor. Yine yaygın bir koruyucu olan fenoksietanol ise hem gözlerde hem de ciltte tahrişe neden olabiliyor.