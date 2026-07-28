VİRANŞEHİR 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C.

VİRANŞEHİR

2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Esas No: 2025/232

Karar No: 2025/200

İLAN

Yusuf ve Ayşi oğlu, 10/06/1978 MUTKİ doğumlu, Güzelyalı Mah. 81074 Sk. No: 12 Çukurova/ ADANA adresinde oturur adresinde oturan T.C. Uyruklu Mehmet Nuri ÖZASLAN'ın sanık olduğu, Viranşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2025/232 esasına kayden yapılan yargılama neticesinde 12/12/2025 tarih, 2025/232 esas,2025/200 karar sayılı ilamı ile sanık Mehmet Nuri ÖZASLAN hakkında Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan neticeden 5 yıl hapis ve 30.000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, sanık Mehmet Nuri ÖZASLAN'ın adresine yapılan tebligatların bila ikmal iade edildiği, mernis adresine yapılan tebligatların da kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılmış olduğunun belirtildiği ve şahsın herhangi bir adres belirtmemiş olduğu, herhangi bir iletişim numarası bulunmadığından gerekçeli kararın tebliğ edilememiş olup, 7201 Sayılı Kanunu'nun 28/1 ve 29. Maddeleri uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiştir. 7201 Sayılı Kanunu'nun 31. Maddesi gereğince ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak takip edilen iki hafta içerisinde usulüne uygun istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.21/07/2026:

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