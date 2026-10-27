Olay, Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarında meydana geldi. Bölgede market ve giyim işletmeciliği yapan Serpil Karaaslan ile işyerine gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktığı iddia edildi.

Tartışmanın ardından aniden fenalaşan Karaaslan yere yığılırken, diğer kadın işyerinden ayrıldı. Bir süre sonra dükkâna gelen müşteriler, Karaaslan’ı yerde hareketsiz halde görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Karaaslan’ı ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği belirlenen Karaaslan, durumunun ağır olması nedeniyle Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayan Serpil Karaaslan’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.