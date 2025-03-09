Şirketten gazeteye yapılan açıklamada, Virgin Group'un 300 milyon sterlinlik öz sermaye ve 400 milyon sterlinlik borçlanmayı planladığı ve projede temel sermaye yatırımcısı olmayı planladığı belirtildi.

Virgin, Reuters'ın yorum talebine hemen yanıt vermedi.

FT'nin haberine göre , daha önce İngiltere'de şehirlerarası tren seferleri düzenleyen şirket, Londra'yı Paris ve Brüksel'e bağlayan seferler başlatmayı, daha sonra ise seferlerini Amsterdam'a kadar genişletmeyi planlıyor .

FT'nin haberine göre Virgin, Eurostar'ın 30 yıllık ağına ilk doğrudan rakip olacak ve 2029 gibi erken bir tarihte başlatılabilecek yüksek frekanslı bir hizmet planlıyor .

Eurostar, FT'ye yaptığı açıklamada, Avrupa'da demir yolu hizmetlerinin gelişmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Yüksek hızlı demir yolu sektöründeki rekabet, Avrupa'da demir yolu taşımacılığına olan talebin artmasının bir başka örneğidir" dedi.

Eurostar, Reuters'ın yorum talebine hemen yanıt vermedi.