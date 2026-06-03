ABD hükümetine bağlı bir araştırma laboratuvarında çalışan Vincent Munster ve Claude Kwe'nin, Afrika'dan dönerken mpox virüsü içeren biyolojik örnekleri gerekli izin ve bildirimleri yapmadan ülkeye getirdiği iddia edildi. Havalimanındaki kontroller sırasında yetkililere yanlış bilgi verdikleri öne sürülen iki virolog hakkında soruşturma başlatıldı.

Mahkeme kayıtlarına göre Munster ve Kwe, Ocak ayında Kongo Cumhuriyeti'nde gerçekleştirdikleri dokuz günlük araştırma gezisinin ardından ABD'ye döndü. Sınır kontrolü sırasında yapılan incelemelerde Munster'ın, yanında herhangi bir biyolojik numune taşıdığı yönündeki soruları kesin bir dille reddettiği belirtildi.

VİRÜSLÜ ŞİŞELERİ GİZLİCE ÜLKEYE GETİRMİŞLER

FBI tarafından yürütülen soruşturmada, iki bilim insanının etkisiz hale getirilmiş mpox virüsü içeren şişeleri yetkililere bildirmeden ve gerekli izinleri almadan ABD'ye getirdiği belirlendi. Yetkililer, biyolojik materyallerin resmi prosedürler izlenmeden ülkeye sokulmasının kamu güvenliği açısından ciddi risk oluşturduğunu ve bu tür ihlallerin büyük önem taşıdığını vurguladı.

İKİ BİLİM İNSANI DA 'MPOX' ÜZERİNDE ÇALIŞIYORDU

Yetkililer, Munster ve Kwe'nin söz konusu biyolojik örnekleri laboratuvarlarına hangi amaçla getirmek istediğine dair mahkeme dosyalarında net bir bilgi bulunmadığını belirtti. Ancak iki ismin de mpox virüsü üzerine uzun yıllardır araştırmalar yürüten deneyimli virologlar olduğu ifade edildi. FBI ayrıca Munster'ın gümrük görevlilerine gerekli belgelerin bilgisayarında bulunduğunu söylediğini, ancak yapılan incelemelerde bu beyanı doğrulayacak herhangi bir belgeye ulaşılamadığını açıkladı.

Munster ve Kwe’nin Çarşamba günü Montana’daki federal mahkemede hakim karşısına çıkması bekleniyor.