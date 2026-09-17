İskoç Viski Birliği (SWA), İngiltere Alkollü İçecekler Coğrafi İşaretleme Programı kapsamında İngiliz viskisine tanınan Coğrafi İşaret (GI) statüsünün "tek malt" (single malt) tanımını zayıflattığını ve İskoç viskisinin dünyaca ünlü küresel kalitesine gölge düşürebileceğini savunarak karara sert tepki gösterdi.

Tartışmanın odağında üretim standartlarındaki kritik bir kural farkı yer alıyor. Geleneksel İskoç viskisi standartlarına göre bir viskinin "tek malt" sayılabilmesi için mayşeleme, fermantasyon ve damıtma gibi tüm üretim aşamalarının tek ve aynı tesiste gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Yeni kabul edilen İngiliz standartlarında ise üreticilerin bu süreçlerin tamamını tek bir çatı altında toplama zorunluluğu bulunmuyor, üretimin İngiltere sınırları içinde kalması şartıyla arpa veya şıranın dışarıdaki sertifikalı tesislerden temin edilip yalnızca damıtma işleminin tesiste yapılması yeterli sayılıyor.

İskoç üreticiler, esnetilen bu kuralların tüketicilerin kafasını karıştıracağını ve sektörün yıllardır inşa ettiği kalite algısını zedeleyeceğini öne sürüyor. SWA sözcüsü, esasen İngiliz viskisinin tescillenmesine karşı olmadıklarını ancak onaylanan nihai metnin "tek malt" standartlarını baltaladığını belirterek, Galler ve İrlanda'daki muadillerini de bu duruma karşı ortak tavır almaya çağırdı.

İngiliz Viski Birliği (EWG) ve yerel üreticiler ise suçlamaları reddediyor. İngiliz üreticiler, İngiliz viskisinin İskoç markası altında satılmadığını ve kalite iddiasının asılsız olduğunu dile getiriyor.