İstanbul Fatih'te, sürücünün ileri vites yerine geri vites kullanması sonucu kaza meydana geldi. Kadırga Mahallesi'nde, sürücü aracını hareket ettirmek isterken yanlışlıkla geri vites seçti. Hızla geri giden otomobil, yoldan geçen bir kadına çarptıktan sonra bir duvara vurdu.
Çarpmanın etkisiyle kadın bacağından yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Sürücü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.