Ticaret Bakanlığı, vitrin, raf veya dijital platformlarda sergilenen ürünleri haklı bir gerekçe olmadan satmayan işletmelere yönelik denetimleri sıkılaştırdı.

Kamuoyunda "yemleme ve değiştirme" olarak bilinen ve tüketicileri uygun fiyatlı ilanlarla çekerek daha pahalı ürünlere yönlendirmeyi hedefleyen ticari uygulamalara karşı cezai yaptırımlar devreye alındı.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesi kapsamında yürütülen denetimlerde, satışa sunulduğu halde tüketiciden esirgenen ürünler için işletmelere vergiler dahil satış bedelinin yüzde 10'u oranında ceza kesilecek.

SÖZLÜ BEYANLAR YASAL GEREKÇE SAYILMAYACAK

Mobilya, elektronik, otomotiv, giyim ve emlak gibi sektörlerde yaygın başvurulan gerekçelere yönelik yeni düzenlemeler hayata geçirildi. Buna göre, "teşhir ürünü", "az önce satıldı", "stoklarımız tükendi" veya "sistem güncellenmedi" gibi sözlü ifadeler tek başına satışı reddetmek için yasal gerekçe oluşturmayacak.

Bir ürünün satışa kapalı tutulabilmesi için üzerinde açıkça "satılık değildir", "numunedir" veya "satılmıştır" ibarelerinin yer alması ya da ürünün kusurlu veya hasarlı olduğunun belgelenmesi şartı aranacak. Ayrıca kampanyalı satışlarda stok miktarı ile kampanya şartlarının önceden duyurulması zorunlu olacak.

CEZALAR HER BİR İHLAL İÇİN AYRI AYRI KESİLEBİLECEK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, uygulanacak idari para cezalarında alt sınır 3 bin 973 TL olarak belirlenirken, ürünün bedeli arttıkça yaptırım tutarı da yükselecek ve cezalar her bir aykırı işlem ile tüketici ihlali için ayrı ayrı uygulanabilecek.

Tüketiciler, raf ile kasa fiyatı arasındaki uyuşmazlıklarda veya sebepsiz satış reddi durumlarında etiket, ilan ve ekran görüntülerini belgeleyerek e-Devlet üzerinden Ticaret Bakanlığına veya Tüketici Hakem Heyetlerine başvuruda bulunabilecek.