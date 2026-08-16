Düzce'de özel bir hastanede Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak görev yapan Erkut Karaca'nın otomobili, Anadolu Otoyolu Düzce geçişi 1. Viyadük altında park edilmiş halde bulundu.



Doktor Karaca'yı viyadük altında hareketsiz halde gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yapılan incelemede Karaca'nın yaşamını kaybettiğini tespit etti.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Doktor Karaca'nın yaşamını kaybetmesine yönelik Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, kesin ölüm nedeninin ceset üzerinde yapılan Adli Tıp incelemesinin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.







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