Türklerin Avrupa’da yaşadığı vize sorunundan dolayı Balkanlar ilk tercihler arasına girdi. Makedonya sonrası şimdide Arnavutluk’un Ksmail Adası, turist akınına uğramaya başladı. Yaz tatilini Türkiye’de yapmak istemeyenler bu adaya uyguna tatil yapma fırsatı buluyor.

TÜRKLERİN İLK TERCİHLERİ ARASINDA

Adriyatik Denizi’yle dikkat çeken Arnavutluk, Maldivleri aratmıyor. Yeşili ve turkuazın birleştiği adada, konaklama da bir o kadar ucuz.

ULAŞIM KOLAY

Ksmail Adası, son dönemlerde popüler olan adalar arasına girdi. Özellikle Türkler diğer ülkelere girişte yaşadığı sorundan dolayı vizesiz ülkelerde tatil yapmaya başladı. Sosyal medyada yapılan reklam ve tanıtımlardan dolayı ilgi görmeye başlayan Ksmail Adası’na ulaşım da kolay. Başkent Tiran’dan kalkan otobüslerle adaya varılabiliyor.