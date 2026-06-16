Vize aracılık ve danışmanlık hizmetlerine yönelik şikayetlerde dikkat çekici bir yükseliş yaşandı. Randevu bulamama, başvuru süreçlerindeki gecikmeler ve sistemsel sorunlar en çok öne çıkan şikayet başlıkları arasında yer aldı.

Şikayetvar verilerine göre bu kategorideki şikayetler mayıs ayının son haftasında 47 iken, haziranın ilk haftasında 184’e yükseldi. Böylece haftalık bazda artış oranı yüzde 291 olarak kaydedildi. Yıl genelinde haftalık şikayetlerin 120 ila 190 bandında seyrettiği belirtilirken, haziran ayıyla birlikte yaşanan sert yükseliş dikkat çekti.

ŞİKAYETLER ÜÇ YILDIR ARTIYOR

Vize aracılık ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin şikayetlerin son üç yılda düzenli şekilde arttığı görüldü.

2023 yılında 5 bin 825 olan şikayet sayısı, 2024’te 6 bin 900’e, 2025’te ise 7 bin 320’ye ulaştı. Bu veriler, iki yıllık süreçte yaklaşık yüzde 25,7’lik bir artışa işaret ediyor.

2025 YILI ZİRVE OLARAK KAYDEDİLDİ

Verilere göre 2025 yılı, son üç yıl içinde en fazla şikayetin görüldüğü dönem oldu. Bir önceki yıla göre artış oranı yüzde 6 seviyesinde kalmasına rağmen toplam şikayet sayısındaki yükselişin sürdüğü belirtildi.

Bu tablo, sektörde yaşanan sorunların devam ettiğini ortaya koyuyor.

SORUNLAR BAŞVURU AŞAMASINDA BAŞLIYOR

2026 yılı henüz tamamlanmamış olmasına rağmen şikayet sayısının şimdiden 3 bin 383’e ulaştığı bildirildi. Mevcut eğilimin sürmesi halinde yıl sonunda yeni bir yüksek seviyenin görülebileceği ifade ediliyor.

Şikayet içerikleri incelendiğinde sorunların yalnızca vize sonucuyla sınırlı olmadığı, başvuru sürecinin ilk adımı olan randevu aşamasında yoğunlaştığı görülüyor. En sık karşılaşılan problemler arasında randevu bulamama, sistem erişim hataları ve müşteri hizmetlerine ulaşamama öne çıkıyor.

RANDEVU KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Yoğun dönemlerde randevu sistemlerinde yaşanan aksaklıklar, tüketicilerin en büyük sorunlarından biri haline geldi. Randevuya erişimde yaşanan zorluklar, başvuru süreçlerini doğrudan etkiliyor.

TÜKETİCİLERİN EN ÇOK ŞİKAYET ETTİĞİ KONULAR

Verilere göre kullanıcıların en fazla şikayet ettiği başlıklar şöyle sıralanıyor:

Randevu bulunamaması

Başvuru süreçlerinin uzaması

Evrak işlemlerindeki aksaklıklar

Müşteri hizmetlerine ulaşılamaması

Ücret iadesi taleplerinin gecikmesi

Başvuru durumu hakkında bilgi alınamaması

KULLANICI ŞİKAYETLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Platforma yansıyan bazı kullanıcı şikayetleri ise şu şekilde paylaşıldı:

"Vize randevusu almak için sisteme giriş yaptığımda hesabım kilitlendi. Randevular açıldığında ise hangi tarihi seçersem seçeyim 'kontenjan dolu' uyarısıyla karşılaştım ve işlemimi tamamlayamadım. Birkaç deneme sonrasında sisteme erişimim tamamen engellendi. Randevulara erişemezken bazı kullanıcıların bot yazılımlarla işlem yapabildiğine yönelik iddialar, sistemin adil ve şeffaf çalışmadığı yönündeki endişeleri artırıyor."

"Yaklaşık 8 aydır vize başvurusu yapabilmek için randevu almaya çalışıyorum ancak sistemde uygun tarih bulamıyorum. Bu nedenle başvuru sürecim ilerleyemiyor ve seyahat planlarımı netleştiremiyorum. Yetkililere ulaşmak için e-posta göndermeyi denedim ancak geri dönüş alamadım. Süreçle ilgili yeterli bilgilendirme yapılmaması mağduriyetimi artırıyor."

"Vize randevusu oluşturabilmek için sisteme giriş yapmaya çalışıyorum ancak günlerdir hesabıma erişemiyorum. Sürekli teknik hata alıyorum ve bu nedenle randevu oluşturamıyorum. Tarayıcı, cihaz ve bağlantı değişikliği dahil önerilen tüm adımları denememe rağmen sorun çözülmedi. Destek ekibiyle iletişime geçsem de somut bir çözüm sunulmadı. Sistemsel sorun nedeniyle uygun randevuları kaçırıyor ve seyahat planımı gerçekleştirememe riskiyle karşı karşıya kalıyorum."

"Vize randevu bekleme listesine kayıt olmak isterken sistem hata veriyor ve ödeme aşamasına geçmiyor. Bu nedenle başvurumu tamamlayamıyor ve bekleme listesine dahil olamıyorum. Uzun süredir devam eden teknik sorun nedeniyle randevu sürecine erişememek hem zaman kaybına hem de mağduriyete yol açıyor."

"Vize başvurumu seyahat tarihinden haftalar önce yapmama rağmen pasaportum hâlâ teslim edilmedi. Yaklaşan uçuş tarihime rağmen başvuru süreciyle ilgili net bilgi alamıyor, yetkililere yaptığım başvurulardan da sonuç alamıyorum. Yaşanan gecikme nedeniyle seyahat planım riske girmiş durumda."