ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği, vize başvurularına ilişkin güvenlik prosedürlerinde önemli bir değişikliğe gittiğini duyurdu. Yeni uygulamayla birlikte belirli vize türlerinde başvuru yapacak kişilerin, sosyal medya hesaplarının gizlilik ayarlarını “herkese açık” hale getirmesi zorunlu kılındı.

Büyükelçilik tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren geçerli olan bu kural; F ve M öğrenci vizeleri, J değişim programı vizeleri, H-1B çalışma vizesi ve H-1B sahiplerinin aile üyelerini kapsayan H-4 kategorilerini etkileyecek.

Bu kategorilerde başvuru yapacak kişilerin, tüm sosyal medya hesaplarını başvuru süreci boyunca herkese açık tutması gerekecek.

Söz konusu düzenlemenin vize başvurularında yürütülen güvenlik ve kimlik doğrulama incelemelerinin bir parçası olduğunu bildiren Büyükelçilik, bu adımın başvuru sahiplerinin kimlik tespiti ile ABD’ye girişe uygunluk değerlendirmesini kolaylaştırmayı amaçladığını ifade etti. Açıklamada ayrıca, bu şartın yerine getirilmemesi durumunda başvuru sürecinin olumsuz etkilenebileceğine dikkat çekildi.