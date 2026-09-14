Yurt dışına çıkmak isteyenlerin uzun süredir karşılaştığı vize randevusu yoğunluğunda sistem tarafında yeni bir dönem başladı. Randevu ekranlarını yoğunlaştıran bot hesaplara karşı alınan güvenlik önlemleri ve teknik altyapıdaki iyileştirmeler, sistemlerdeki yükün azalmasını sağladı.

VFS Global Türkiye-Azerbaycan Bölge Direktörü Sertan Aslantürk, CNBC-e’ye yaptığı açıklamada randevu sistemlerinde yüzde 60 ila 65 oranında rahatlama sağlandığını belirtti. Ülkelere göre değişen güvenlik uygulamalarında 3 ila 9 aşamalı doğrulama mekanizmalarının devreye alındığını aktardı.

RANDEVU SİSTEMLERİNDE YÜZDE 65'E VARAN RAHATLAMA

VFS Global, Türkiye’de 28 farklı diplomatik temsilciliğe hizmet verirken, randevu sistemlerinin güvenliği için ülke bazında farklı uygulamalar kullanıyor. Bazı sistemlerde üç, bazılarında ise dokuz aşamaya kadar çıkan doğrulama süreçleri uygulanıyor. Alınan teknik önlemlerle kötü niyetli yazılımların randevu ekranlarına oluşturduğu yükün azaltılması hedefleniyor. Aslantürk, uygulamaların ardından sistemlerde yüzde 60 ila 65 arasında rahatlama görüldüğünü söyledi.

VİZE TALEBİ AZALMIYOR

Sistemlerdeki teknik yoğunluk düşerken vize başvurularına yönelik talep aynı şekilde gerilemedi. Aksine başvuru sayılarındaki artış devam etti. 2026’nın ilk sekiz ayında yapılan başvurular, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 yükseldi. İngiltere, Fransa ve Çekya en fazla başvuru alan destinasyonlar arasında öne çıktı. Bu tablo, randevu sistemlerindeki yoğunluğun yalnızca otomatik hesaplardan kaynaklanmadığını da gösterdi.

TURİSTİK VİZELERDE YOĞUNLUK SÜRÜYOR

Randevu bulma konusunda seyahat amacı da belirleyici oluyor. Ticari, kültürel ve eğitim amaçlı başvurularda randevuya erişimin görece daha kolay olduğu belirtilirken, en büyük yoğunluk turistik vizelerde yaşanıyor. Schengen kuralları, seyahatten 180 gün öncesine kadar başvuru yapılmasına izin veriyor. Bu nedenle tatil planını erkenden yapanların randevu sürecini de mümkün olduğunca önceden takip etmesi önem taşıyor.

BİRDEN FAZLA ÜLKEYE GİDECEKLER İÇİN KRİTİK KURAL

Birden fazla ülkeyi kapsayan seyahatlerde başvurunun hangi ülkeye yapılacağı da belirli kurallara bağlı. Başvuru, seyahatte en uzun süre kalınacak ülkenin temsilciliğine yapılmalı. Konaklama sürelerinin eşit olması halinde ise ilk giriş yapılacak ülke esas alınıyor.

Randevu sistemlerindeki teknik yük azalırken gerçek başvuru sayısının artmaya devam etmesi, vize süreçlerindeki yoğunluğun tamamen sona ermediğini gösteriyor. Özellikle turistik seyahatlerdeki yüksek talep, randevu sürecinin en yoğun alanı olmaya devam ediyor.