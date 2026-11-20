Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) yetkilileri arasında Ankara’da gerçekleştirilen Yerel Schengen İşbirliği (LSC) toplantısında, vize uygulamalarındaki sorunları çözmek üzere ayrı bir çalışma grubu kurulmasına karar verildi. Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu temsilcilerinin ilk kez bir araya geldiği görüşmede, randevu sıkıntılarının giderilmesi ve çok girişli uzun süreli vizelerin yaygınlaştırılması resmen talep edildi.