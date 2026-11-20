Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) yetkilileri arasında Ankara’da gerçekleştirilen Yerel Schengen İşbirliği (LSC) toplantısında, vize uygulamalarındaki sorunları çözmek üzere ayrı bir çalışma grubu kurulmasına karar verildi. Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu temsilcilerinin ilk kez bir araya geldiği görüşmede, randevu sıkıntılarının giderilmesi ve çok girişli uzun süreli vizelerin yaygınlaştırılması resmen talep edildi.
RANDEVU KRİZİ VE EVRAK YÜKÜ MASAYA YATIRILDI
Dışişleri Bakanlığı yetkilileri; Schengen ülkelerinin Türkiye’deki temsilcileri, AB Delegasyonu ve Avrupa Komisyonu yetkilileriyle Ankara’da bir araya geldi.
Türk heyeti, Türkiye ile AB arasındaki güçlü entegrasyona dikkat çekerek vize başvurularında yaşanan randevu gecikmelerinin giderilmesini istedi. Başvuruların daha kısa sürede sonuçlandırılması ve vatandaşlardan talep edilen belge sayısının azaltılması gerektiği vurgulandı.
UZUN SÜRELİ VİZEDE HANGİ SİSTEM TALEP EDİLDİ?
Toplantıda, daha önce Schengen vizesi alarak seyahat kurallarına uygun hareket eden vatandaşlara kolaylık sağlanması gündeme geldi. Türk tarafı, geçmiş vize kullanımını esas alarak daha uzun süreli ve çok girişli vize verilmesini sağlayan Kademeli Vize Sistemi'nin (Cascade) daha geniş kapsamda uygulanmasını talep etti. Vize geçmişi olumlu olan başvuru sahiplerinin süreçlerinin kolaylaştırılması gerektiği belirtildi.
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TIR ŞOFÖRLERİNİN GEÇİŞ ENGELLERİ GÜNDEME GELDİ
Uluslararası taşımacılık yapan Türk TIR şoförlerinin Schengen bölgesine girişte karşılaştığı engeller görüşmenin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.
Ticari faaliyetlerin kesintiye uğramaması amacıyla sürücülerin Schengen ülkelerine erişiminin kolaylaştırılması talep edildi. Mevcut kalış süresi sınırlamalarına kalıcı bir çözüm bulunması gerektiği AB yetkililerine iletildi.
YASA DIŞI ARACILARA KARŞI NE ADIM ATILDI?
Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, vize randevularında yaşanan sıkıntıların yasa dışı danışmanlık şirketlerinin ortaya çıkmasına zemin hazırladığını ifade etti.
Vatandaşların randevu almasını zorlaştıran bu sahte yapılara karşı başlatılan adli süreçler hakkında AB temsilcilerine bilgi verildi. Öte yandan, AB ülkelerindeki üniversitelerden kabul alan Türk öğrencilerin yaşadığı vize problemlerinin son iki yıla kıyasla önemli ölçüde azaldığı kaydedildi.
ÇALIŞMA GRUBU SOMUT ÇÖZÜMLER GELİŞTİRECEK
Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Schengen vize uygulamalarındaki sorunların daha yakından takip edilmesi ve çözüm odaklı adımlar atılması amacıyla yeni bir karar alındı.
Schengen ülkelerinin Türkiye’deki temsilcilikleri arasında ayrı bir çalışma grubu oluşturulması kararlaştırıldı. Çalışma grubunun vize süreçlerindeki aksaklıkları doğrudan inceleyerek somut çözüm önerileri geliştirmesi hedefleniyor.
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