VFS Global, vize başvurusu yapacak vatandaşları ücret karşılığında garantili randevu veya olumlu sonuç vaat eden dolandırıcılara karşı uyardı.

Türkiye'de Birleşik Krallık ve Schengen bölgesi dahil 28 ülkenin vize süreçlerinde yetkili aracı kurum olarak hizmet veren şirket, vize randevularının tamamen ücretsiz olduğunu ve yalnızca resmi kanallar üzerinden alınması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu vaatlerde bulunan kişi ve kuruluşların VFS Global ile hiçbir bağı bulunmadığı vurgulandı.

Randevu sisteminin kötüye kullanılmasını engellemek ve adil erişim sağlamak amacıyla güvenlik tedbirlerinin artırıldığı belirtilirken; şüpheli e-posta alan adlarının engellenmesi, IP ve VPN kısıtlamaları, bekleme listesi sistemi ile tek kullanımlık şifre (OTP) doğrulaması gibi çok kademeli önlemlerin devreye alındığı kaydedildi.