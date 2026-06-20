Vize sorunu giderek artıyor vatandaş randevu bile alamıyor. Vize çeteleri randevuları önceden kapatıp vatandaşlara 500-600 Euro’dan satıyor. İYi Parti Grup Başkan Vekili Çömez vize çetesinin izini sürdü.

Danışmanı ile birlikte çete üyeleri ile vize pazarlığı yaptı. Çömez ‘’500’den kapı açıp 400-350’ye iniyorlar, pazarlık yapıyorlar. Normalde 90-95 Euroya alınan vize randevularını 500-600 Euro’ya varan inanılmaz paralarla satıyorlar. Bütün yazışmalar elimde. Çetelerin telefonları da var” dedi.

Çömez o yazışmaları SÖZCÜ’ye açıkladı. İYi Parti Grup Başkan Vekili Çömez “Vize çeteleri, aracılığıyla vize randevusu alınıyor. AB ülkeleri giderek artan bir oranda vize başvurularını reddediyor, Türk vatandaşlarının başvuruları ciddiye bile alınmıyor. Randevu bulmak mümkün değil. Randevular randevu çeteleri tarafından ele geçirilmiş ve bot hesaplarla kapatılıyor. Yüksek paralarla randevular vatandaşlara satılıyor” dedi.

Sitemiz kapalı yalanı

Vize çetesi üyeleri ile yazışmalardan bazıları şöyle:

-Aylardır Yunanistan’a vize başvurusu için randevu almaya çalışıyorum ancak bir türlü alamadım. Orada yalnız yaşayan kuzenim rahatsızlandı ve yanında olmam gerekiyor. Lütfen bana bu konuda fiyat bilgisi verir misiniz? Çok acil ve önemli benim için, en kısa zamanda dönüş yaparsanız çok sevinirim.

-Olurum tabii, madem bir sağlık durumu var size bu ücretten yardımcı olmaya çalışırım.

-Ne kadar indirim yapabilirsiniz?

-450 Euro’ya yardımcı olabilirim.

-Pasaport dışında göndermem gereken belge var mı? Vakit kaybı olmasın.

-Gerekli olan evrak listesini paylaştım sizinle. Hesabınıza son anda yüksek miktarlar yatırmayın. Tüm vadesiz hesaplarınız toplamı da 100 bin TL üstünde olmalı.

-Sizin sayfanıza erişemedim.

-Evet, kapalı. Şu an güncelliyoruz.