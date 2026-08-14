İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 41 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Burada savcılığa çıkarılan şüphelilerden 38'i tutuklama, 3'ü ise haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.
Hakimlik, Aleyna D, Ayşen E, Bünyamin Ç, Harun D, Kadir Y, Hamide Y, Selin Y, Seçkin D, Sena D, Süleyman K, Yusuf Furkan G, Ömer Salih A, Ayşe G, Berkay V, Cihat K, Çınar K, Emre Can M, Fadime Nur K, Fatih B, Feyda T, Tuğba U, Özgür Ö, Pınar D, Sinem Şule H, Tuğba A, Tunahan C, Tunahan Kerim Y, Tunahan A, Sezgin A, Kerim E, Merve A, Mehmet A, Kıymet İlayda T, Melis Ö, Kamil E, Fikret K. ve Günsel K. isimli 37 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
Şüpheliler Nursemin Ö, Gaye Munzur Ç, Betül Ebru E. ve Emel Ç. ise haklarında "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atmak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.