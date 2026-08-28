Vize Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçede etkili olan olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle vatandaşların güvenliği için tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmeyeceği belirtildi. Kaymakamlık, vatandaşlardan alınan yasağa uymalarını istedi. JANDARMA SAHİLLERDE DENETİM YAPACAK Açıklamada, jandarma ekiplerinin gün boyunca ilçedeki plajlarda denetim gerçekleştireceği kaydedildi. Yetkililer, olumsuz hava ve deniz koşulları normale dönene kadar vatandaşların denize girmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

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