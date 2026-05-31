ESTONYA YERİNE MALTA

Vize çilesi devam ediyor. 2024’te Türklerin vize talebini en çok reddeden ülke yüzde 42.5 ile Estonya oldu. 2025’te ise Malta yüzde 34.8 ile ilk sıraya yerleşti. Estonya talep azaldığı için liste dışına çıktı. 2025’te en çok vize reddi yapan ilk üç ülke Malta, Polonya ve İsveç olarak sıralandı. Türkiye, Çin’in ardından Schengen bölgesine en fazla vize başvurusu yapan ikinci ülke oldu.

Türk turistler Yunan gümrüğünde saatlerce bekledi. Kuyruk 1 kilometreyi aştı. Türk turistler “45 dakikada geldik 6 saattir dönemiyoruz” dedi.

BAYRAM İŞKENCESİ

Türk vatandaşlarının her 7 Schengen başvurusundan biri reddedildi. 2025’te 183 bin 196 başvuru olumsuz sonuçlandı, 1 milyon 72 bin 54 kişiye vize verildi. Türklerin vize çilesinin son örneği Kurban Bayramı’nda yaşandı. Bodrum’dan Yunan adası İstanköy’e (Kos) 45 dakikada giden Türkler, dönüşte 6 saatten fazla gümrükte bekledi. Yunan basını, kuyruklar için “Schengen utancı” yorumu yaptı.