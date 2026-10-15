Kış aylarında yurt dışına çıkmak isteyen Türk vatandaşları için vizesiz seyahat edilebilen birçok destinasyon bulunuyor. Tarihi şehirlerden tropik adalara, Balkanlar'dan Uzak Doğu'ya uzanan rotalar, farklı tatil seçenekleri sunuyor. İşte kış tatilinde tercih edilebilecek 10 vizesiz rota.

1. Manila ve Palawan, Filipinler

Tropik doğası ve turkuaz deniziyle öne çıkan Filipinler, kış aylarında deniz tatili yapmak isteyenler için alternatif oluşturuyor. Manila'nın ardından Palawan bölgesine geçerek El Nido ve Coron çevresindeki adaları, kireç taşı kayalıklarını ve tekne rotalarını keşfetmek mümkün.

Türk vatandaşları, umuma mahsus pasaportla 30 güne kadar vizesiz seyahat edebiliyor.

2. Tokyo, Japonya

Geleneksel Japon kültürü ile modern şehir yaşamını bir araya getiren Tokyo, tapınakları, hareketli caddeleri ve mutfağıyla dikkat çekiyor. Asakusa'nın tarihi sokakları ve Shibuya'nın yoğun kent yaşamı, şehrin farklı yüzlerini keşfetme imkanı sunuyor.

Türk vatandaşları, umuma mahsus pasaportla 90 güne kadar vizesiz seyahat edebiliyor.

3. Kuala Lumpur, Malezya

Gökdelenleri, geniş yeşil alanları ve kültürel çeşitliliğiyle Kuala Lumpur, Güneydoğu Asya seyahatlerinin önemli duraklarından biri olarak öne çıkıyor. Petronas İkiz Kuleleri, alışveriş bölgeleri ve yerel yemek pazarları, şehirde ziyaret edilebilecek yerler arasında bulunuyor.

Türk vatandaşları turistik amaçlı seyahatlerde 90 güne kadar vizesiz kalabiliyor.

4. Marakeş, Fas

Fas'ın önemli turizm merkezlerinden Marakeş, geleneksel pazarları, tarihi yapıları ve bahçeleriyle öne çıkıyor. Jemaa el-Fnaa Meydanı, baharat tezgâhları ve el işi ürünlerin satıldığı çarşılar, kentin dikkat çeken noktaları arasında yer alıyor.

Türk vatandaşları, umuma mahsus pasaportla 90 güne kadar vizesiz seyahat edebiliyor.

5. Bakü, Azerbaycan

Hazar Denizi kıyısındaki Bakü, modern mimarisiyle tarihi dokuyu bir araya getiriyor. İçerişehir, Kız Kulesi ve sahil boyunca uzanan yürüyüş alanları, şehrin öne çıkan ziyaret noktaları arasında bulunuyor.

Türk vatandaşları 90 güne kadar vizesiz kalabiliyor. Türkiye'den doğrudan gerçekleştirilen turistik seyahatlerde yeni tip kimlik kartıyla giriş imkanı da bulunuyor.

6. Tiflis, Gürcistan

Gürcistan'ın başkenti Tiflis, renkli balkonları, tarihi sokakları ve kükürtlü hamamlarıyla dikkat çekiyor. Eski şehir bölgesi ve Narikala çevresi, kenti ziyaret edenlerin gezebileceği noktalar arasında yer alıyor.

Türk vatandaşları, geçerli yeni tip kimlik kartı veya pasaportla seyahat edebiliyor. Ancak 1 Ocak 2026 itibarıyla zorunlu seyahat sağlık ve kaza sigortası şartının dikkate alınması gerekiyor.

7. Saraybosna, Bosna-Hersek

Osmanlı döneminden izler taşıyan Saraybosna, tarihi çarşıları, çeşmeleri ve farklı mimari dokusuyla öne çıkıyor. Başçarşı'da yürüyüş yapmak ve yöresel lezzetleri denemek, şehrin öne çıkan gezi seçenekleri arasında bulunuyor.

Türk vatandaşları, 180 gün içinde 90 günü aşmayan seyahatlerinde vizeden muaf tutuluyor.

8. Belgrad, Sırbistan

Sava ve Tuna nehirlerinin buluştuğu noktada bulunan Belgrad, tarihi yapıları ve hareketli kent yaşamıyla dikkat çekiyor. Kalemegdan, nehir kıyıları ve farklı mahalleleriyle şehir, kısa süreli tatiller için tercih edilebilecek rotalar arasında yer alıyor.

Türk vatandaşları, 180 günlük dönem içerisinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizesiz seyahat edebiliyor.

9. Kotor, Karadağ

Adriyatik kıyısındaki Kotor, tarihi taş evleri, dar sokakları ve körfez manzarasıyla öne çıkıyor. Eski şehir merkezi ve tarihi surlar, bölgeyi ziyaret edenlerin ilgisini çeken yerler arasında bulunuyor.

Türk vatandaşları, umuma mahsus pasaportla 30 güne kadar vizeden muaf tutuluyor.

10. Üsküp, Kuzey Makedonya

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp, tarihi yapıları ve geleneksel çarşılarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Taş Köprü, Vardar Nehri ve Eski Çarşı, kentte gezilebilecek başlıca noktalar arasında yer alıyor.

Türk vatandaşları, umuma mahsus pasaportla 90 güne kadar vizesiz seyahat edebiliyor.

SEYAHAT ÖNCESİ GİRİŞ ŞARTLARINI KONTROL EDİN UYARISI

Vizesiz seyahat hakkı, ülkeye girişin kesin olarak garanti edildiği anlamına gelmiyor. Pasaportun geçerlilik süresi, dönüş bileti, konaklama bilgileri ve sınır kapısında talep edilebilecek diğer belgeler önem taşıyor. Bazı ülkelerde ek sigorta koşulları da uygulanabiliyor.

Bu nedenle seyahat öncesinde T.C. Dışişleri Bakanlığının güncel vize bilgileri ile gidilecek ülkenin resmi giriş şartlarının incelenmesi gerekiyor.