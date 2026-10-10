Önümüzdeki yıl tatil için yurt dışına gitmek isteyenlerin yana yakıla aradığı liste ortaya çıktı. Uçuş arama devi, bilet fiyatlarında yaşanan sert düşüşleri ve en avantajlı konaklama seçeneklerin tek tek inceleyerek 2027’nin en ucuz 10 bölgesini belirledi. Listenin zirvesinde yer alan popüler bir Avrupa kentinde bilet fiyatları neredeyse bedava oldu.

UÇAK FİYATLARI YÜZDE 66 DÜŞTÜ

Araştırmaya göre fiyat bazında en fazla düşüş İspanya'nın Bask bölgesinde oldu. Mimarisi ve dünyaca ünlü Guggenheim Müzesi ile bilinen Bilbao, uçak bileti fiyatlarındaki yüzde 66'lık gerilemeyle listenin ilk sırasına yerleşti. İkinci sırada ise yüzde 47'lik düşüşle Polonya'nın masalsı mimarisiyle öne çıkan kenti Wrocław yer alırken, Fransa'nın gastronomi başkentlerinden Bordeaux yüzde 34'lük bilet ucuzlamasıyla üçüncü sırayı kaptı.

PAHALI BİLİNEN ROTALAR DA LİSTEDE

Listenin dikkat çeken detaylarından biri de genellikle yüksek bütçeli olarak bilinen bölgelerde yaşanan geri çekilmeler oldu:

Zürih (İsviçre): Uçuş maliyetlerindeki %33'lük düşüşle 4. sıradan listeye girdi.

Ancona (İtalya): Adriyatik kıyısındaki bu büyüleyici liman kenti %31 ucuzlayarak 5. sırada yer aldı.

Rodos (Yunanistan): Ege'nin popüler adasında uçuş fiyatları %22 geriledi.

VİZE DERDİ OLMADAN UCUZA GİDİLEBİLECEK YERLER

Listede yer alan destinasyonlar arasında Türk vatandaşları için vize yükü olmayan ve vize kolaylığı sağlanan öne çıkan noktalar şunlar:

Fes (Fas)- VİZESİZ: Bordo (umuma mahsus) pasaport sahibi Türk vatandaşları Fas'a 90 güne kadar vizesiz seyahat edebilmektedir.

Krabi (Tayland)- VİZESİZ: Türk vatandaşları Tayland'a turistik amaçlı seyahatlerinde 30 güne kadar vizesiz giriş yapabilmektedir.

Rodos (Yunanistan)- KAPI VİZESİ KOLAYLIĞI: Yunanistan’ın Doğu Ege adaları arasında yer alan Rodos'a, bordo pasaport sahipleri standart Schengen vizesinin yanı sıra dönemsel kapı vizesi (ada vizesi) uygulamasıyla da kısa süreli giriş yapabilmektedir.

2027'NİN EN UCUZ 10 TATİL ROTASI

Açıklanan rapora göre uçak bileti ve konaklama açısından bir önceki yıla kıyasla en çok avantaj sağlayan 10 şehir, fiyat düşüş oranları ve bordo pasaport sahipleri için vize koşulları şöyle sıralandı:

Bilbao, İspanya- Yüzde 66 düşüş (Schengen Vizesi)

Wrocław, Polonya- Yüzde 47 düşüş (Schengen Vizesi)

Bordeaux, Fransa- Yüzde 34 düşüş (Schengen Vizesi)

Zürih, İsviçre- Yüzde 33 düşüş (Schengen Vizesi)

Ancona, İtalya- Yüzde 31 düşüş (Schengen Vizesi)

Rodos, Yunanistan- Yüzde 22 düşüş (Schengen / Kapı Vizesi)

Pula, Hırvatistan- Yüzde 20 düşüş (Schengen Vizesi)

Carcassonne, Fransa- Yüzde 20 düşüş (Schengen Vizesi)

Fes, Fas- Yüzde 19 düşüş (VİZESİZ)

Krabi, Tayland- Yüzde 15 düşüş (VİZESİZ)

Listede Avrupa içi kültürel turlardan Hırvatistan'ın Pula sahillerine, Kuzey Afrika’nın egzotik kenti Fes’ten Tayland’ın büyüleyici adası Krabi’ye kadar pek çok farklı seyahat konsepti yer alıyor.