Yurt dışında yüksek yaşam standartlarında çalışma fırsatı arayan binlerce kişiyi heyecanlandıran devasa bir iş fırsatı doğdu. Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) gözde şehri Dubai merkezli dev bir yapı ve tesis bakım şirketi, inşaat sahaları ile binaların bakım-temizlik süreçlerinde görev alacak 5.000 yeni yabancı çalışan aradığını duyurdu.

VİZEDEN KONAKLAMAYA TÜM MASRAFLARI ŞİRKET ÖDEYECEK

Uluslararası iş dünyasında geniş yankı uyandıran bu hamlede en çok dikkat çeken detay ise şirketin sunacağı imkânlar oldu. İşe kabul edilecek şanslı çalışanların sadece maşları ödenmekle kalmayacak; gidiş-dönüş uçak biletleri, vize ve çalışma izni masrafları, zorunlu sağlık taramaları, geniş kapsamlı sağlık sigortası ve sözleşme süresince konaklama giderleri tamamen işveren firma tarafından karşılanacak.

AŞAMALI OLARAK İŞE ALIM YAPILACAK

Geçmişte birçok işçiyi fahiş komisyon ücretleriyle borç bataklığına sürükleyen kaçak aracı acentelerin önüne geçmek için sürecin kontrolü doğrudan devlet eliyle yürütülecek. Şirket ile çalışma bakanlıkları arasında imzalanan resmi mutabakat kapsamında işe alımlar aşamalı olarak yapılacak.

ÇALIŞACAK 5 BİN KİŞİ ARANIYOR

Kademeli olarak artırılarak 5 bine ulaşacak dev istihdam ağında, çalışanlar yola çıkmadan önce BAE iş kanunları, sahadaki güvenlik kuralları ve hakları konusunda kapsamlı bir oryantasyon eğitiminden geçirilecek. Ayrıca sözleşmesi bitip ülkesine dönen çalışanlar, edindikleri teknik birikim sayesinde kendi ülkelerindeki yerel projelerde kolayca iş bulabilecek.

BAŞVURU TARİHLERİ VE MAAŞ DETAYLARI

Geçmiş yıllarda da Romanya gibi ülkelerden personel transfer ederek vergisiz maaş, ücretsiz ulaşım ve indirimli bilet gibi avantajlar sunan Dubai devi, bu yeni projenin başvuru takvimi ve maaş skalasını henüz resmi olarak duyurmadı.

Hükümet yetkililerinin ve şirket yönetiminin doğrudan denetiminde gerçekleşecek olan başvuruların ve kesin şartların yakın zamanda ilan edilmesi bekleniyor.