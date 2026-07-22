Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Reklam Kurulu'nun 371'inci toplantısında vatandaşları mağdur edici ticari fiiller, yanıltıcı reklamlar ve haksız rekabete yol açan uygulamalara ilişkin 149 dosya görüşülerek karara bağlandı. İncelenen dosyalardan 118'i mevzuata aykırı bulundu.

Dosyalardan 74'ü hakkında durdurma cezası, 44'ü hakkında durdurma cezası ile birlikte idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Ayrıca aykırılığı tespit edilen 3 dosya hakkında erişimin engellenmesi tedbiri uygulandı.

Böylelikle 2026 yılının ilk 7 ayında yanıltıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalara ilişkin 21 bini aşkın dosya karara bağlandı, yaklaşık 185 milyon TL'nin üzerinde idari para cezası uygulandı.

SAÇ ÇIKARMA REKLAMLARINA ÜST SINIRDAN İDARİ CEZA

Çeşitli mecralarda tanıtımı yapılan bir saç spreyi ürününe ilişkin reklamlarda; 'Her 10 günde 2 bin yeni saç kökü', 'Saç üretimini aktive eder', 'Saç kökleri uyku halinden çıkıyor' gibi ifadeler kullanılarak ürünün saç çıkardığı izlenimi oluşturulduğu tespit edildi.

Söz konusu tanıtımlarda bilimsel olarak ispatlanmamış iddialara ve ürünün kullanımı sonrasında saç çıkardığına ilişkin görsellere yer verilmesi, ayrıca bu tanıtımların uyarılara rağmen sürdürülmesi nedeniyle ilgili firma hakkında üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

VİZE İLE İLGİLİ REKLAMLARA CEZA

Reklam Kurulu'nun 11 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen 370'inci toplantısında; tüketicilere 'vize randevu garantisi', 'vize garantisi', 'hızlı başvuru', 'kesintisiz destek', 'garanti çözüm', 'yüzde 100 onay garantisi' gibi taahhütler içeren reklamları nedeniyle incelemeye alınan 6 firmaya ilişkin dosyalar değerlendirilmiş ve söz konusu reklamlara 3 aya kadar tedbiren durdurma kararı verilmişti.

Yürütülen inceleme sürecinin tamamlanmasının ardından yapılan değerlendirme sonucunda, 5 firmanın yanıltıcı nitelikteki reklam ve tanıtımlarının durdurulmasına karar verildi. Reklam Kurulu, dini duyguları istismar eden reklamlar hakkında da tedbiren durdurma kararı verdi.

Sosyal medyada 'Kabe ve Ravza kokusu' ifadeleriyle yürütülen satış ve pazarlama faaliyetleri incelemeye alındı ve tedbiren durduruldu.