Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), uluslararası turizmi güçlendirmek ve ülkeye gelen ziyaretçi sayısını artırmak amacıyla vize sisteminde kapsamlı bir değişikliğe gitti.

General Directorate for identity and foreigners affairs Dubai (GDRFA) tarafından yürürlüğe alınan yeni uygulama, turistlere uzun vadeli seyahat kolaylığı sağlarken, başvuru sahipleri için belirli mali kriterleri de zorunlu hale getiriyor.

Yeni sistem kapsamında onay alan turistler, 5 yıl boyunca istedikleri zaman Birleşik Arap Emirlikleri'ne giriş ve çıkış yapabilecek. Böylece sık seyahat eden ziyaretçiler için her seyahatte yeniden vize başvurusu yapma zorunluluğu büyük ölçüde ortadan kalkacak.

HER ZİYARETTE 90 GÜN KONAKLAMA İMKÂNI

Düzenlemeye göre vize sahipleri, ülkeye yaptıkları her girişte kesintisiz 90 güne kadar kalabilecek. Ayrıca ihtiyaç duyan ziyaretçilere tek seferlik olmak üzere 90 günlük ek uzatma hakkı tanınacak. Uzun süreli konaklamaların kontrol altında tutulması amacıyla, bir kişinin BAE'de bir takvim yılı içerisinde geçirebileceği toplam süre 180 gün ile sınırlandırıldı.

SPONSOR ŞARTI KALDIRILDI, FİNANSAL YETERLİLİK ÖNE ÇIKTI

Yeni düzenlemenin dikkat çeken yeniliklerinden biri de sponsor zorunluluğunun kaldırılması oldu. Artık başvuru sahiplerinin BAE vatandaşı ya da ülkede faaliyet gösteren bir şirketten davet veya sponsorluk belgesi sunmasına gerek kalmayacak.

Bunun yerine mali yeterlilik şartı getirildi. Başvuruda bulunacak kişilerin, son 6 ay boyunca banka hesaplarında en az 4 bin ABD doları veya bunun farklı para birimlerindeki karşılığını kesintisiz şekilde bulundurduklarını resmi banka hesap dökümleriyle belgelemeleri gerekecek.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

Yetkililerin açıkladığı bilgilere göre 5 yıllık çok girişli turist vizesi için şu belgeler talep ediliyor:

Seyahat dönüş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerliliği bulunan pasaport,

Güncel ve biyometrik standartlara uygun vesikalık fotoğraf,

BAE'de geçerli kapsamlı sağlık sigortası,

Gidiş ve dönüş tarihlerini gösteren uçak bileti rezervasyonu,

Son 6 aya ait, finansal yeterliliği gösteren resmi banka hesap dökümü.

VİZE ÜCRETİ 1011 DOLAR OLARAK AÇIKLANDI

Yetkililer, 5 yıllık çok girişli turist vizesinin toplam maliyetinin 1011 ABD doları (47 bin) olduğunu duyurdu. Açıklamaya göre bu tutar yalnızca vize harcından oluşmuyor. Ücretin içerisinde resmi başvuru bedelleri, sistem kullanım ücretleri ve başvuru sahibinin ülkeden ayrılmasının ardından belirli şartlar altında iade edilebilen mali teminat da yer alıyor.

Yeni vize uygulamasına ilişkin başvurular, BAE'nin resmi dijital platformları ve mobil uygulamalarının yanı sıra Müşteri Mutluluğu Merkezleri ile Amer Hizmet Merkezleri üzerinden günün her saatinde gerçekleştirilebilecek.