Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, sosyal medya üzerinden "garantili vize" ve kesin randevu sözü vererek tüketicileri yanıltan paylaşımlara yönelik denetimlerini artırdı. Yapılan incelemelerde, Schengen başta olmak üzere İngiltere ve Kanada vizeleri için gerçeği yansıtmayan vaatlerde bulunan çok sayıda Instagram hesabı hakkında tedbir kararı alındı.

Reklam Kurulu, son dönemde özellikle Instagram üzerinden yapılan vize danışmanlığı tanıtımlarını incelemeye aldı. Yapılan denetimlerde, bazı hesapların tüketicilere kısa sürede kesin randevu ve vize alınacağı yönünde yanıltıcı ifadeler kullandığı belirlendi. Daha önce benzer iddialarla faaliyet gösteren internet sitelerine yaptırım uygulayan Kurul, bu kez sosyal medya hesaplarını da denetim kapsamına aldı.

3 AY SÜREYLE REKLAMLAR DURDURULDU

İncelemeler kapsamında "cilekvizeankara" isimli Instagram hesabında yer alan "30 gün içinde randevu garantisi", "Schengen randevunuzu sadece 30 gün içerisinde almanıza yardımcı oluyoruz", "Amerika vizenizi 30 gün içinde almanıza yardımcı oluyoruz" ifadeleri değerlendirildi.

Kurul, yalnızca yetkili kurumlar tarafından yürütülebilecek vize ve randevu işlemlerinin, yetkisiz bir firma tarafından kesin sonuca ulaştırılacağı izlenimi oluşturulduğunu belirledi. Bu nedenle söz konusu reklamların 3 ay süreyle tedbiren durdurulmasına karar verildi.

DİĞER HESAPLAR DA LİSTEDE YER ALDI

Denetimler sırasında "vizeburadan" isimli Instagram hesabındaki "En uygun tarihe sorunsuz şekilde randevu alma garantisi sunuyoruz" ifadesi de incelendi.

Bunun yanı sıra "vizemerkezi" hesabında kullanılan "3 haftada İngiltere vizesi hazır", "Kanada vizesi... ortalama 1 ayda hazır" ifadeleri; "vizedos" hesabındaki "Hızlı sonuç garantisi", "Bulgaristan vizesinde yüzde 100 onay garantisi" tanıtımları; "vizerandevubotu" hesabındaki "Önereceğimiz ülkeler üzerinden 24 saat içinde VIP vize randevusu", "En hızlı randevu sizlere mi gerekli? O zaman doğru adrestesiniz" paylaşımları ile "kosmosvizede" hesabındaki "Türkiye'de Yunanistan vize başvurusu için yetkili kılınmış tek özel kuruluştur" iddiası da aynı kapsamda değerlendirildi.

Reklam Kurulu, tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu tespit edilen bu tanıtımların tamamı hakkında 3 ay süreyle reklamların tedbiren durdurulmasına hükmetti.