İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren bazı kişi ve şirketlerin, konsolosluklar ile yetkili aracı kurumların randevularını “bot” yazılımlar kullanarak toplu şekilde aldığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Ocak 2024 ile Temmuz 2026 döneminde 41 bini aşkın kişiden yaklaşık 918 milyon lira tahsil edildiği tespit edildi.

Şirket hesaplarında ise 2 milyar 841 milyon lirayı aşan para hareketi bulunduğu belirlendi. 6 ilde 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.