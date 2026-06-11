Yüksek ret oranları, aylar sonrasına verilen vize randevularının yanı sıra aracı şirketlerin yapay zeka ile kapattığı randevuları yüksek ücretlerle sattığı iddiaları son günlerde oldukça tartışılıyor. İşte tüm bu problemlere ilişkin verilen Meclis araştırma önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi.



'BÜTÜN DÜNYA DUYSUN! VİZE RANTINDA AKP'Lİ BAKAN VE VEKİLLER VAR'



Vatandaşın vize çilesinin önündeki çözüm yolları da kapandı. YENİYOL Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ ise önemli bir iddiada bulunarak “Vize aracı şirketi sahiplerinin AKP’li bazı bakan ve milletvekilleri ile ilişkisi var. Bütün Türkiye, bütün dünya bunu duysun” dedi.





'İLİŞKİLER ARAŞTIRILMALI'



Selçuk Özdağ, “Vize randevuları için devreye giren aracı şirketlerin sahipleri araştırılmalı, bunların kimlerle ilişkisi olduğuna bakılmalı” ifadelerini kullandı ve şöyle konuştu: “Bu şirketlerin AKP’nin bazı milletvekili ve bakanlarıyla eski, yeni milletvekili ve bakanlarıyla ilişkisi var. Bunu bütün Türkiye duysun, bütün dünya duysun. Yolsuzluklara karşı mücadele verilecekse, gelin, hep beraber bunun üzerine gidelim. Niye birileri gelsin vize alsın, parası olmayan alamasın. Bu şirketler hak etmeyenlere vize veriyor, hak edenlere ise vermiyor, ahbap çavuş ilişkileri içerisinde çalışıyorlar.”



Görüşmelerde İYİ Parti Grup Başkanı Buğra Kavuncu da vize randevularına ilişkin hiçbir denetimin yapılmadığını savundu. Kavuncu, “Vize başvurusu reddedilen vatandaşların 27 milyar lirası yandı. Aracı kurumlar da 250 milyon dolar kazandı” diye konuştu.





ORGANİZE AĞ ŞÜPHESİ



Vize sorununa ilişkin eleştiriler randevu sisteminde yaşanan tıkanıklıkta ve fahiş fiyatlarda patlak verdi. Randevu sisteminin özel ‘bot’ yazılımlar tarafından saniyeler içinde kilitlendiği ve açılan tüm boş kontenjanların toplandığı iddia edildi. Randevuların, karaborsada 1000-2000 Euro arasında değişen fiyatlarla satıldığı öne sürüldü. Tüm bunlar siyasilerin de karıştığı orga- nize ağ şüphesini doğurdu.





