İstanbul merkezli 8 ilde vize danışmanlığı adı altında, ‘bot’ yazılımlar aracılığıyla toplu vize randevusu alarak vatandaşların doğrudan randevu almasını engellediği tespit edilen ve 'garantili vize' ve 'garantili randevu' vaadiyle vatandaşlardan para aldıkları ve hizmeti sunmadıkları durumlarda ücretleri iade etmedikleri öne sürülen 60 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturmada, sınırlı sayıdaki vize randevularını bot yazılımlarla kısa sürede alan şüphelilerin, vatandaşlardan işlem başına yaklaşık 300-400 euro ek ücret istendiği belirlendi. Vize ve danışmanlık hizmetleriyle bağlantılı tahsilatların yaklaşık 370 milyon TL olduğu tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, vize danışmanlığı ve randevu hizmeti veren bazı kişi ve şirketlere yönelik yürütülen soruşturmada şüphelilerin sosyal medya ve internet üzerinden 'garantili vize' ve 'garantili randevu' vaadiyle vatandaşlardan para aldığı, vaat edilen hizmeti sunmadığı durumlarda ise paranın tamamını ya da bir kısmını iade etmediği belirlendi. Bazı kişi ve şirketlerin faaliyetlerini sürdürmeye çalıştığı, bazılarının da ilk operasyonun ardından oluşan boşluktan yararlanmak istediği tespit edildi. Şüpheliler hakkında 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verilerin hukuka aykırı olarak verilmesi veya ele geçirilmesi', 'bilişim suçları' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından işlem yapılmasına karar verildi.

60 ŞÜPHELİYE YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENDİ

İncelenen dijital materyal ve yazışmalarda, konsoloslukların veya yetkili başvuru merkezlerinin sistemlerindeki sınırlı randevuların “bot” adı verilen otomatik yazılımlarla kısa sürede alındığına ilişkin bulgular elde edildi. Bu yöntemin, vatandaşların normal yollarla randevu almasını zorlaştırdığı ve onları ücretli aracılık hizmetlerine yönelttiği belirlendi. Randevu hizmetinin bu yöntemle fiilen karaborsaya dönüştüğü değerlendirildi. Soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Balıkesir, Denizli ve Kocaeli’de toplam 60 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dosyadaki tespitlere göre, vatandaşlardan işlem başına yaklaşık 300-400 euro tutarında bot yazılımı desteği vaadiyle ek para alındığı ve randevuyu otomatik yazılımlarla alan kişilere de ek kazanç sağlandığına ilişkin bulgular elde edildi.

TAHSİLATLARIN TOPLAM BEDELİ YAKLAŞIK 370 MİLYON TL

Ön mali inceleme raporlarında, vize ve danışmanlık hizmetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen tahsilatların toplamının yaklaşık 370 milyon TL düzeyinde olduğu belirlendi. Bu tahsilatlar arasında hizmet sunulmayan, eksik sunulan veya bedeli iade edilmeyen işlemler belirlenerek vatandaşların uğradığı toplam zararın tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Başvuru sahiplerine ait pasaport görüntüleri ile kimlik ve iletişim bilgilerinin üçüncü kişilere aktarılması, hizmet bedellerinin ise şirket, şirket ortağı, çalışan ve diğer kişilere ait hesaplar üzerinden tahsil edilerek farklı hesap ve finansal kanallara yönlendirilmesine ilişkin işlemler de inceleniyor.