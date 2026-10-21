Vize randevularını bot yazılımlarla ele geçirip ücret karşılığında sattığı iddia edilen şebekeye yönelik soruşturmada, başvuru sahiplerinin kişisel bilgilerinin üçüncü kişilere aktarıldığı ileri sürüldü. Satıldığı iddia edilen verilerin pasaport ve kimlik bilgileri olduğu belirtildi.

NTV'nin soruşturma dosyasından aktardığı bilgilere göre başsavcılık, kişisel verilere ilişkin iddiaları araştırıyor. Şüphelilerin telefonlarından elde edilen WhatsApp mesaj dökümleri de dosyaya girdi.

RANDEVU BAŞINA 300-400 EURO İDDİASI

Jandarmanın 20 Ekim'de İstanbul merkezli sekiz ilde yürüttüğü operasyonda, savcılık 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Bazı şirket ve kişilerin randevuları toplu şekilde alarak vatandaşların doğrudan randevu bulmasını zorlaştırdığı tespit edildi.

Şüphelilerin, garantili vize ve garantili randevu vaadiyle vatandaşlardan işlem başına 300-400 euro ek ücret aldığı, hizmet sunulmayan durumlarda ise paraları iade etmediği öne sürüldü.

Dijital materyallerde yapılan incelemede, aracı kurumların vatandaşlara açtığı randevuların bot yazılımlarla alındığına ilişkin WhatsApp mesajları tespit edildi. Bazı yazışmalarda para iadesi isteyen kişilere ödeme yapılmadığı, fatura taleplerine de olumsuz yanıt verildiği görüldü.

370 MİLYON LİRA TAHSİLAT, ZARAR HESABI SÜRÜYOR

Dosyadaki ön mali inceleme raporunda, vize ve danışmanlık hizmetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen tahsilatların toplamının yaklaşık 370 milyon lira düzeyinde olduğu tespitine yer verildi.

Bu tutar, vatandaşların toplam zararı olarak belirlenmiş değil. Hizmet sunulmayan, eksik sunulan veya bedeli iade edilmeyen işlemler belirlenerek toplam zararın tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.

Vize randevularına ilişkin ilk operasyon ağustos ayında yapılmış, 37 şüpheli tutuklanmıştı.