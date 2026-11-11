Dünyanın en soğuk ve ulaşılması en zor coğrafyası olan Antarktika’daki araştırma istasyonlarında görev yapmak isteyenler, kıtaya ayak basmadan önce çok sıkı sağlık taramalarından geçiriliyor. Uluslararası bilim üslerinde ve Avustralya’nın Antarktika istasyonlarında çalışmak üzere seçilen Türk doktorlar dahil tüm tıp personeli için uygulanan bir kural ise duyanları şoke ediyor.
VİZE YA DA PASAPORT YETMİYOR, O ORGANI ALDIRMAK ŞART
Herhangi bir ülkeye ait olmadığı için özel bir vize uygulaması bulunmayan Antarktika’da, kış aylarını istasyonda geçirecek doktorların yola çıkmadan önce apandisit ameliyatı olmaları zorunlu tutuluyor. Turist veya diğer bilim insanları bu kuraldan muaf tutulurken, doktorlar için bu operasyon kesin bir ön şart olarak uygulanıyor. Bu çarpıcı uygulamanın arkasında ise hayati bir zorunluluk yatıyor. Kış aylarında istasyonlarda genellikle sadece tek bir doktor görev yapıyor ve dondurucu fırtınalar nedeniyle yılın büyük bölümünde ana karaya tahliye ya da dışarıdan tıbbi yardım imkansız hale geliyor. Tek doktorun kendi apandisitinin patlaması, istasyondaki herkesin savunmasız kalması anlamına geliyor.
AYNA KARŞISINDA KENDİ KENDİNİ AMELİYAT ETMİŞTİ
Bu kuralın temeli tarihe geçen iki kritik vakaya dayanıyor. 1950'lerde Heard Adası'ndaki bir doktorun apandisit geçirmesi çok zorlu bir kurtarma operasyonuna yol açmıştı. 1961 yılında ise Rus istasyonunda görevli bir doktor, dışarıdan yardım imkanı olmayınca lokal anestezi altında ayna ve iki ekip arkadaşının yardımıyla kendi apandisitini ameliyatla almak zorunda kalmıştı. Otoriteler, görev yapacak hiçbir doktorun bir daha asla böyle bir hayatta kalma savaşına girmemesi için önleyici ameliyatı zorunlu kıldı.
YİRMİ YAŞ DİŞLERİNE DE İZİN YOK
Kıtaya gidecek tüm katılımcılar zorunlu diş muayenesinden de geçiyor. İleride apse veya şiddetli ağrı yapma ihtimali görülen yirmi yaş dişlerinin sefer öncesi çekilmesi şart koşuluyor. Doktorlar hazırlık sürecinde 8 günlük acil diş hekimliği eğitimi alsa da bu eğitim yirmi yaş dişi çekimini kapsamadığı için tüm riskler kıtaya adım atılmadan ortadan kaldırılıyor.