Vize başvuruları ve yurt dışı seyahat masrafları nedeniyle planlarını erteleyenler için alternatifler öne çıkıyor. Türkiye'nin komşusu Gürcistan, Türk vatandaşlarına vizesiz bir yıla kadar kalış hakkı tanıması ve kimlikle seyahat imkânıyla dikkat çekiyor.

Yurt dışına çıkmak isteyen ancak vize işlemleriyle uğraşmak istemeyenlerin tercih edebileceği ülkeler arasında Gürcistan da bulunuyor. Türkiye'nin kuzeydoğusunda yer alan ülke, Türk vatandaşlarına vize almadan bir yıla kadar kalma hakkı tanıyor.

İki ülke arasındaki uygulama kapsamında, yeni tip çipli Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartıyla da Gürcistan'a seyahat edilebiliyor. Böylece pasaport ve vize işlemleriyle uğraşmadan ülkeye giriş yapmak mümkün olabiliyor.

Bununla birlikte, vizesiz kalış hakkı ülkede sınırsız haklara sahip olunduğu anlamına gelmiyor. Gürcistan'da çalışmak veya uzun süreli yerleşmek isteyenlerin ilgili mevzuatta belirtilen koşulları ayrıca karşılaması gerekiyor.

BATUM VE TİFLİS TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Gürcistan'da ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği şehirler arasında Batum ve Tiflis yer alıyor. Karadeniz kıyısında bulunan Batum, sahil şeridi ve Türkiye'ye yakınlığıyla öne çıkıyor. Şehir, kısa süreli tatil planları yapanlar için de alternatif oluşturuyor.

Başkent Tiflis ise tarihi sokakları, kültürel dokusu ve hareketli şehir yaşamıyla farklı bir gezi deneyimi sunuyor. Hem turistik ziyaret hem de daha uzun süreli konaklama düşünenler, iki şehirde de farklı seçeneklerle karşılaşabiliyor.

SEYAHAT ÖNCESİ BU DETAYLARA DİKKAT

Gürcistan'a gitmeyi planlayanların seyahat öncesinde güncel giriş koşullarını ve gerekli belgeleri kontrol etmesi gerekiyor. Özellikle sağlık sigortasına ilişkin kuralların ve diğer giriş şartlarının yolculuk tarihine göre doğrulanması önem taşıyor.

Vizesiz seyahat ve kimlikle giriş imkânı, Gürcistan'ı Türk vatandaşları açısından ulaşılabilir bir seçenek haline getirirken ülkede uzun süre kalmayı düşünenlerin çalışma ve ikamet koşullarını da önceden araştırması gerekiyor.