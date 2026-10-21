Dünya genelinde seyahat özgürlüğü ve vize politikaları güncellenirken, Türk vatandaşları için önceden konsolosluk randevusu almadan seyahat edilebilecek rotalar yoğun ilgi görüyor.

Bordo pasaport sahibi Türkler için dünyanın farklı kıtalarında yaklaşık 35 ülke, varış anında sınır kapısında vize kolaylığı sunuyor. Türkiye'den yola çıkan tatilciler ve gezginler için kapıda vize uygulaması, bürokratik süreçleri en aza indirerek hızlı seyahat imkanı sağlıyor.

YUNAN ADALARINDA TÜRKLER İÇİN ÖZEL KAPI VİZESİ UYGULAMASI

Avrupa Birliği ve Schengen bölgesinde genel olarak katı vize kuralları geçerliliğini korurken, Türkiye’ye komşu Yunan adalarında Türkler için özel bir kolaylık sağlanıyor. Rodos, Kos, Samos, Sakız ve Midilli gibi popüler adalarda uygulanan kapı vizesi rejimi sayesinde Türk vatandaşları 7 güne kadar tek girişli seyahat edebiliyor. Bu uygulama, Türkiye kıyılarından adalara yapılacak kısa süreli tatil planlarını oldukça pratik hale getiriyor.

ASYA VE ORTA DOĞU'DA TÜRKLERİN EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ ROTALAR

Türk seyahat severlerin kapıda vize imkanından en çok yararlandığı bölgelerin başında Asya ve Orta Doğu geliyor. Türkiye vatandaşları; Mısır, Endonezya, Maldivler, Sri Lanka, Nepal ve Kamboçya gibi popüler destinasyonlara ulaştıklarında havalimanında doğrudan vizelerini alabiliyor. Maldivler varışta 30 günlük ücretsiz vize sağlarken, Mısır ve Bali (Endonezya) gibi bölgeler de 30 günlük konaklama imkanını kapı vizesiyle sunuyor.

OKYANUSYA’DA KAPI VİZESİ İLE UZUN SÜRELİ KONAKLAMA

Afrika kıtasında yer alan Tanzanya ve egzotik adası Zanzibar, Türkler için kapıda 90 güne kadar konaklama hakkı tanıyan nadir rotalardan biri olarak öne çıkıyor. Madagaskar, Yeşil Burun ve Cibuti gibi diğer Afrika ülkeleri de Türk vatandaşlarına havalimanında vize tanzim ediyor. Okyanusya bölgesindeki Palau, Tuvalu ve Samoa gibi ada ülkeleri de sınır kapısında turistik vize düzenleyen destinasyonlar arasında yer alıyor.

TÜRKİYE'DEN ÇIKMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sınır kapısında vize alınması, ülkelere tamamen belgesiz giriş yapılabileceği anlamına gelmiyor. Türkiye’den yurt dışına çıkış yapacak vatandaşların sınır polislerine ibraz etmek üzere yanlarında gidiş-dönüş uçak bileti, onaylı otel rezervasyonu ve seyahat süresince yetecek miktarda döviz veya kredi kartı bulundurması gerekiyor. Ayrıca pasaport geçerlilik süresinin en az 6 ay olması ve Yunan adaları gibi bazı özel hatlarda evrakların seyahatten birkaç gün önce yetkili acentelere iletilmesi şart koşuluyor.