ABD, vize alarak ülkeye gelen herkesten yeni bir ücret talep etmeye hazırlanıyor.

En erken 1 Ekim 2025, en geç 1 Ocak 2026‘dan itibaren ABD vizesiyle ülkeye girenlerden, kişi başı en az 250 dolar (Vize bütünlük ödemesi- depozito) alınacak.

AMAÇ KAÇAĞI, YASA DIŞI İŞÇİYİ ÖNLEME

Bu depozito, vize sahipleri tüm koşullara uyarsa, çıkışta geri alabilecek. Kurallara uyarak zamanında ülkeyi terk edenlere geri ödemenin nasıl yapılacağı, ne zaman olacağı belli değil.

Amaç, yasa dışı göçü önlemek ve vize sahibinin kendisine sağlanmış olan şartları, yani vize şartlarını aşmamasını, ülkede daha fazla kalmamasını, izinsiz çalışmamasını sağlamak.

ABD, ülkede kaçak olarak bulunan 11 milyon kişinin yüzde 42’sinin yasal vize ile gelip ülkeden çıkmadığını açıkladı.

TÜRK ÖĞRENCİ VE TURİST DE ÖDEYECEK

ABD’nin yeni uygulaması, vize şartı koştuğu Türkiye gibi ülkeleri etkileyecek.

Türkiye’den giden öğrenciler, vize ile seyahat eden işverenler, çokuluslu şirketlerin çalışanları, geçici iş seyahatindekiler, turistler, öğrenci-eğitim değişim programına katılanlar, stajyerler, bakıcılar, vize muafiyet programı ESTA’dan yararlanmayan turistler, bilim- sanat veya spor alanındaki yetenekli kişileri kapsayacak.

Avrupa Birliği üyesi ülkeleri ve İngiltere, Japonya ile Güney Kore vatandaşları, ABD’ye vizesiz girebiliyor.

Bunlar gitmeden önce ESTA’ya kaydolacak ve girişte depozito ödemek zorunda kalmayacak.

Dünyada sadece 41 ülke vatandaşı bu durumdan etkilenmeyecek.

SOSYAL MEDYA AÇIK OLACAK

ABD bir süre önce de, sosyal medya hesaplarının açık olmasını vize almada şart olduğunu vurgulamıştı.

Açıklamada, "F, M veya J göçmen olmayan vize başvurusunda bulunan tüm başvuru sahiplerinin, kimlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri'ne kabul edilebilirliklerini kanıtlamak için gerekli incelemeleri kolaylaştırmak amacıyla tüm kişisel sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarını ‘herkese açık’ olarak ayarlamaları istenecektir" denilmişti.

Sosyal medya şartının yanı sıra depozito ödemesi de hayli can sıkacağa benziyor.