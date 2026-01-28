2026 yılı itibarıyla Türk vatandaşlarının yalnızca pasaportunu alarak, hatta bazı durumlarda sadece yeni tip kimlik kartıyla giriş yapabileceği ülkelerin sayısı artmaya devam ediyor. Kimlikle, pasaportla veya kolaylaştırılmış vize ile gidilebilen ülkelerin tam listesi de güncellendi.

KARADAĞ VE UMMAN'A VİZESİZ GİRİLECEK

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Karadağ Türk vatandaşlarının vizesiz girişlerine bu hafta itibarıyla yeniden izin veriyor. Listeye eklenen bir diğer ülke ise Umman oldu. Karşılıklı vize muafiyeti anlaşmasıyla birlikte, Türk vatandaşları artık Orta Doğu'nun bu destinasyonuna vizesiz giriş yapabilecek.

2026 YILI GÜNCEL VİZESİZ ÜLKELER TAM LİSTESİ

Bordo Pasaport sahipleri için vizesiz, kimlikle veya kolaylaştırılmış vize (kapıda/e-vize) imkanları şu şekilde:

1. Sadece Kimlikle Gidilebilen Ülkeler (Pasaportsuz)

Pasaport çıkartma zahmetine girmeden, sadece yeni tip çipli kimlik kartınızla giriş yapabileceğiniz ülkeler:

Azerbaycan: 90 Gün

Gürcistan: 1 Yıl

KKTC: 30 Gün (Giriş/Çıkış formu ile)

Moldova: 90 Gün

Sırbistan: 90 Gün (Kimlikle giriş protokolü aktiftir)

Bosna-Hersek: 90 Gün (Kimlikle seyahat süreci onaylanmış olup seyahat öncesi teyit önerilir)

2. Avrupa ve Balkanlar (Vizesiz)

Arnavutluk: 90 Gün

Karadağ: 30-90 Gün (Sürelerde güncellemeler olabiliyor, kontrol ediniz)

Kosova: 90 Gün

Kuzey Makedonya: 90 Gün

Belarus (Beyaz Rusya): 30 Gün

Ukrayna: 90 Gün (Mevcut durum nedeniyle uçuşlar kontrol edilmelidir)

3. Asya ve Uzak Doğu (Vizesiz / Kolay Vize)

Japonya / Güney Kore: 90 Gün (Kore için K-ETA online kayıt şartı vardır)

Tayland / Filipinler: 30 Gün

Singapur: 30-90 Gün

Malezya: 90 Gün

Endonezya: 30 Gün (VOA / Kapıda Vize)

Maldivler: 30 Gün (Kapıda Vize)

Katar / Ürdün / Kırgızistan: 90 Gün

Kazakistan / Özbekistan: 30 Gün

4. Amerika ve Karayipler (Vizesiz)

Güney Amerika: Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Peru, Uruguay, Paraguay, Ekvador (Hepsi 90 Gün)

Meksika: E-vize ile kolay giriş

Dominik Cumhuriyeti: 30 Gün (Sınırda turist kartı ile)

Bahamalar: 240 Gün (8 Ay)

Orta Amerika: Kosta Rika, Panama, Guatemala, Honduras (30-90 Gün)

5. Afrika ve Orta Doğu (Vizesiz / Kolay Vize)

Fas ve Tunus: 90 Gün

Mısır: Şarm El-Şeyh ve Hurghada bölgelerine kapıda vize/muafiyet kolaylığı

Umman: 30 Gün (Yeni eklenen vizesiz rota)

Güney Afrika Cumhuriyeti / Mauritius: 30 Gün

Seyşeller: 90 Gün