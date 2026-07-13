Avrupa'da artan kira, ulaşım ve günlük yaşam giderleri, özellikle gençleri daha ekonomik alternatifler aramaya yöneltiyor. Son yıllarda bu arayışın en dikkat çeken adreslerinden biri ise Endonezya'nın dünyaca ünlü adası Bali oldu. Uygun yaşam maliyetleri, doğal güzellikleri ve uzaktan çalışmaya elverişli ortamıyla Bali, dijital göçebeler başta olmak üzere farklı meslek gruplarından birçok kişinin ilgisini çekiyor.

TÜRK VATANDAŞLARINA VİZESİZ GİRİŞ KOLAYLIĞI

Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip kişiler, Endonezya'ya turistik amaçlı kısa süreli seyahatlerinde vizesiz giriş imkanından yararlanabiliyor. Bu uygulama, Bali'yi Türk turistler ve kısa süreli konaklama planlayanlar için ulaşımı kolay destinasyonlardan biri haline getiriyor.

YAŞAM GİDERLERİ BİRÇOK ŞEHİRDEN DAHA EKONOMİK

Uluslararası yaşam maliyeti verilerine göre Bali'nin merkezi Denpasar'da günlük harcamalar, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok büyük şehrine kıyasla daha düşük seviyelerde seyrediyor. Restoran fiyatları, ulaşım masrafları ve temel ihtiyaç harcamalarında dikkat çeken avantajlar bulunurken, bazı bölgelerde konut kiraları da büyük şehirlerle karşılaştırıldığında daha ulaşılabilir olabiliyor. Ancak maliyetlerin seçilen bölgeye ve yaşam tarzına göre değişiklik gösterebildiği unutulmamalı.

DİJİTAL GÖÇEBELERİN BULUŞMA NOKTASI

Canggu, Ubud ve Seminyak, güçlü internet altyapısı, ortak çalışma alanları, kafeleri ve uluslararası toplulukları sayesinde uzaktan çalışanların en çok tercih ettiği bölgeler arasında yer alıyor. Yazılımcılar, tasarımcılar, içerik üreticileri ve serbest çalışanlar, hem çalışma hem de sosyal yaşam açısından bu bölgeleri cazip buluyor.

Bali, sadece ekonomik yaşam koşullarıyla değil, sunduğu yaşam tarzıyla da öne çıkıyor. Tropikal plajları, yemyeşil pirinç terasları, tarihi tapınakları, yoga merkezleri ve dünyaca ünlü sörf noktalarıyla ada, yılın her döneminde milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor. Kalabalık şehirlerden uzaklaşmak isteyenler için daha sakin ve doğayla iç içe bir yaşam sunuyor.

UZUN SÜRELİ YAŞAM PLANLAYANLAR DİKKATLİ OLMALI

Bali'de uzun süre yaşamayı düşünenlerin, oturum izinleri, çalışma mevzuatı, sağlık sigortası ve vergi yükümlülükleri gibi konuları önceden detaylı şekilde araştırmaları tavsiye ediliyor. Ayrıca son yıllarda yabancı nüfusundaki artış nedeniyle özellikle Canggu ve Seminyak gibi popüler bölgelerde kira fiyatlarının önceki yıllara göre belirgin şekilde yükseldiği belirtiliyor.