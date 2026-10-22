Çin Ulusal Göç İdaresi tarafından paylaşılan resmi veriler, vize muafiyetlerinin ve ekonomik açılımların uluslararası seyahat trafiğini gözle görülür şekilde hareketlendirdiğini ortaya koydu.

Açıklanan son verilere göre, bu yılın Temmuz ile Eylül ayları arasındaki üçüncü çeyrek döneminde, hem Çin vatandaşlarının yurt dışı çıkışları hem de yabancıların ülkeye girişleri dahil olmak üzere toplam 192 milyon sınır geçişi gerçekleşti.

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,9'luk bir artışa işaret eden bu rakamlar içinde en dikkat çekici gelişme ise yabancı turist sayısında yaşandı.

10 KİŞİDEN 8'İ VİZESİZ SEYAHATTAN YARARLANDI

Söz konusu dönemde Çin’i ziyaret eden yabancı uyruklu kişi sayısı yüzde 15,6'lık yükselişle 11,6 milyon seviyesine ulaştı. Ülkeye giren her 10 yabancı ziyaretçiden yaklaşık 8'inin vize prosedürleriyle uğraşmadan, doğrudan vizesiz seyahat imkanından yararlanarak giriş yapması dikkat çekti.

Vizesiz girişlerde kaydedilen yüzde 24,1'lik keskin artış, Pekin'in turizmi canlandırmak ve küresel ticari bağları güçlendirmek adına attığı adımların başarıyla sonuçlandığını gösteriyor.