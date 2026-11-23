Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında zorlu Konyaspor deplasmanına konuk olan Beşiktaş, gol düellosuna sahne olan mücadeleden 4-2'lik galibiyetle ayrılırken karşılaşmaya Dusan Vlahovic'in tarihi performansı damga vurdu. Siyah-beyazlıların 26 yaşındaki Sırp santrforu, hem attığı iki golle galibiyetin mimarı oldu hem de unutulmaz bir tesadüfle adını kulüp tarihine yazdırdı.

Mücadelenin 10. dakikasında gelişen Beşiktaş atağında Murillo'nun savunma arkasına gönderdiği pasta topu ceza sahası içinde kontrol eden Ndidi, meşin yuvarlağı penaltı noktası üzerindeki Vlahovic'e aktardı. Sırp yıldızın ilk vuruşu savunmadan dönerken, pozisyonu iyi takip eden Vlahovic ikinci şutunda topu ağlarla buluşturarak gol perdesini açtı. Tecrübeli golcü bu sayıyla Beşiktaş formasıyla çıktığı 10. lig maçında, 10. dakikada 10. lig golünü kaydederek dikkat çekici bir rekora imza attı.

İLK YARIDA DUBLE YAPTI

Açılış golünün ardından hız kesmeyen Dusan Vlahovic, mücadelenin 34. dakikasında bir kez daha sahneye çıkarak farkı açan isim oldu. İlk golde olduğu gibi yine Ndidi'nin savunma arkasına gönderdiği akıl dolu pasla hareketlenen 26 yaşındaki golcü, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Henüz ilk yarı tamamlanmadan duble yaparak kendisinin ve Beşiktaş'ın ikinci golünü kaydeden Vlahovic, siyah-beyazlıların deplasmandan 4-2'lik zaferle dönmesinde başrolü oynadı.