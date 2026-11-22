Dusan Vlahovic, Beşiktaş'ın Süper Lig'in 2026/27 sezonu 12. haftasında Konyaspor'a konuk olduğu maçta ilk yarıda iki kez ağları havalandırdı. Golcü futbolcu, ilk golüyle ligde 10 maçta 10 gole ulaşarak rekor kırdı.

Opta'nın Süper Lig verilerine sahip olduğu 2000/01 sezonundan bu yana Beşiktaş formasıyla 10 gole en az maçta ulaşan isim Vlahovic oldu.

İLK YARIDA İKİ GOL ATTI

Vlahovic, karşılaşmanın 10. dakikasında Beşiktaş'ı öne geçirdi. Mücadelenin 34. dakikasında ise Wilfred Ndidi'nin asistinde kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Böylece bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 11'e yükseltti.