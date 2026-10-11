Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Kocaelispor'u ağırladı. Sahaya ilk 11'de çıkan Dusan Vlahovic penaltıdan attığı golle durumu 2-1'e getiren golü attı... Bu golle birlikte 26 yaşındaki Sırp yıldız, Beşiktaş tarihine geçen bir istatistiğe imza attı. ATMAYA DEVAM EDİYOR 2000-2001 sezonundan bu yana Beşiktaş formasıyla ilk 11'de çıktığı ilk 4 karşılaşmanın tamamında gol atan ilk futbolcu Dusan Vlahovic oldu. Yıldız oyuncu ayrıca bu maçlarda 6 gol atmayı başardı. Sırp santrfor, bu süreçte öne çıkan performansıyla Beşiktaş taraftarından büyük alkış topladı.

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