Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Kocaelispor'u ağırladı. Sahaya ilk 11'de çıkan Dusan Vlahovic penaltıdan attığı golle durumu 2-1'e getiren golü attı... Bu golle birlikte 26 yaşındaki Sırp yıldız, Beşiktaş tarihine geçen bir istatistiğe imza attı.
ATMAYA DEVAM EDİYOR
2000-2001 sezonundan bu yana Beşiktaş formasıyla ilk 11'de çıktığı ilk 4 karşılaşmanın tamamında gol atan ilk futbolcu Dusan Vlahovic oldu. Yıldız oyuncu ayrıca bu maçlarda 6 gol atmayı başardı.
Sırp santrfor, bu süreçte öne çıkan performansıyla Beşiktaş taraftarından büyük alkış topladı.