Siyah-beyazlı ekipte 2000-2001 sezonundan bu yana ilk 11'de sahaya çıktığı ilk dört resmi karşılaşmanın tamamında gol atma başarısı gösteren bir futbolcu çıkmadı.

Beşiktaş formasıyla ilk 11'de başladığı Çorum FK, Fenerbahçe ve Amed Sportif karşılaşmalarında rakiplerini boş geçmeyen 26 yaşındaki santrfor, Tüpraş Park'ta oynanacak Kocaelispor müsabakasında da fileleri havalandırırsa çeyrek asrı aşan bu rekorun yeni sahibi olacak.

3 MAÇTA 5 GOLLE MÜTHİŞ SERİ

Milli ara öncesindeki son 3 resmi mücadelede rakip ağlara 5 gol bırakan Sırp yıldız, yakaladığı bu yüksek formu Kocaelispor karşısında da sürdürerek gol krallığı yarışındaki iddiasını pekiştirmeyi hedefliyor.

Yıldız golcünün son dönemdeki dikkat çeken grafiği şu şekilde oluştu:

Çorum FK Karşılaşması: İlk 11'de başladığı mücadelede gol perdesini açtı.

Fenerbahçe Derbisi: Zorlu derbi müsabakasında ağları sarsarak galibiyette kritik rol oynadı.

Amed Sportif Maçı: Skorer kimliğini sürdürerek Beşiktaş forması altındaki gol serisini 3 maça taşıdı.

ANTRENMANLARIN YILDIZI

Milli takım arasının ardından Beşiktaş'ın gerçekleştirdiği idmanlarda da yüksek hırsıyla dikkat çeken Vlahovic, fizik gücü ve etkili sol ayağıyla teknik heyetten tam not aldı.

Sırp golcünün antrenmanlardaki bitirici performansının ve çalışma temposunun, teknik direktör Vincenzo Italiano'yu oldukça memnun ettiği öğrenildi. Gözler, yıldız santrforun Kocaelispor karşısında bu tarihi rekoru kırıp kıramayacağına çevrildi.