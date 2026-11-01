Trendyol Süper Lig’de zirve takibini sürdüren Beşiktaş’ta gözler, hücum hattının en önemli kozu Dusan Vlahovic’e çevrildi. Siyah-beyazlı ekipte sergilediği hırslı futbolla kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Sırp yıldız, son haftalarda alıştığı gol sevincinden uzak kaldı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Crystal Palace ve ligdeki Başakşehir mücadelelerine ilk 11'de başlamasına rağmen meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamayan 26 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa randevusunu geri dönüş maçı olarak belirledi. Hafta boyunca gerçekleştirilen taktik idmanlarda son derece hırslı ve istekli bir görüntü çizen Vlahovic, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda atacağı gollerle takımına 3 puanı getirmeyi hedefliyor.

SON GOLÜ KOCAELİSPOR'A

Sırp gol makinesinin skorborda yansıyan son katkısı, Süper Lig’in 7. haftasında oynanan Kocaelispor karşılaşmasında kaydedilmişti. O müsabakada beyaz noktanın başına geçerek penaltıyı gole çeviren Vlahovic, bu tarihten sonra oynanan üç maçta ağları sarsamadı.

Kocaelispor maçından önce lige adeta damgasını vuran yıldız santrfor; Arca Çorum FK karşısında yaptığı görkemli hat-trick'in yanı sıra Fenerbahçe ile oynanan dev derbide ve Amedspor karşılaşmasında kaydettiği kritik gollerle siyah-beyazlıların hücum yükünü tek başına sırtlamıştı.

BU SEZON 7 GOLDE İMZASI VAR

Son 3 resmi karşılaşmada yaşadığı durgunluğa rağmen Vlahovic, Beşiktaş’ın bu sezonki en büyük hücum gücü olmaya devam ediyor. Görev aldığı süre boyunca rakip savunmaları yıpratan ve arkadaşlarına boş alanlar açan 26 yaşındaki santrfor, sezon genelinde kaydettiği 6 gol ve yaptığı 1 asistle şimdiden 7 gole doğrudan imzasını attı.

Teknik heyetin de saha içinde en çok güvendiği isimlerin başında gelen yıldız forvet, Kasımpaşa karşısında kilidi açarak hem moral depolamayı hem de gol krallığı yarışında yeniden zirveye tırmanmayı amaçlıyor.