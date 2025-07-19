Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken Milan Skriniar ve Asensio'nun ardından forvete bir takviye daha yapılması gündemde.

Sarı lacivertliler, Suudi Arabistan'dan 30 milyon Euro bandında teklifler alan En Nesyri'nin ayrılık ihtimalini düşünerek kaliteli bir ismi takıma kazandırmak istiyor.

KİRALAMAYA AÇIK

İtalyan basınından Tuttosport'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Juventus'un Sırp forveti Dusan Vlahovic'i yeniden gündemine aldı. Juventus'a henüz Vlahovic için tatmin edici bir teklif gelmediği ifade edilen haberde Sırp yıldızın bonservisinin 30 milyon Euro'dan 25 milyon Euro bandına indirildiği aktarıldı.

Sırp golcünün ayrılık isteği nedeniyle Juventus'un bonservis konusunda esnek davranabileceği belirtilirken Fenerbahçe ve Suudi Arabistan ekiplerinin talepleri karşılamaya en yakın kulüpler olduğu öne sürüldü.

Kiralama formülüne kapalı olmayan Juventus'un tıpkı Osimhen'in geçen sezon Galatasaray'a transferinde olduğu gibi Vlahovic'in sözleşmesinin bir yıl daha uzatılıp maaşının tamamen karşılanması halinde transfere onay vermesi bekleniyor.

Ancak Sırp golcü Avrupa'nın 5 büyük liginden gelebilecek teklifleri bekliyor.