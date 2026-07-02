Beşiktaş’ta forvet arayışı yeni bir rotaya girdi. Uzun süredir Dusan Vlahovic için bekleyen yönetim, Sırp golcünün bir türlü kararını bildirmemesi üzerine sabrını yitirdi. Vlahovic’in 5 büyük ligden teklif beklemesi ve Dünya Kupası sonrasına randevu vermesi, siyah-beyazlıları yeni bir hamleye zorladı.

1.90’LIK KULE SANTRFOR

Kartal, gözünü Romelu Lukaku’ya çevirdi. Napoli ile 1 yıl daha kontratı bulunan 1.90’lık Belçikalı yıldızın ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. Bonservis bedeli olmadan çıkış ihtimali Beşiktaş’ın iştahını kabarttı. Yönetim bu şartla 33 yaşındaki golcüye talip olduklarını menajerine iletti. Siyah-beyazlılar hem Vlahovic hem de Lukaku ile sıkı bir pazarlık halinde.