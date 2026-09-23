Beşiktaş forması giyen Dusan Vlahovic’in sosyal medya hesabındaki hareketi gündeme geldi. Sırp futbolcunun, Serenay Sarıkaya’nın 5 Mart tarihinde yaptığı paylaşımı beğendiği görüldü.

Vlahovic’in beğenisi, Sarıkaya’nın fotoğrafını gören takipçilerin de dikkatinden kaçmadı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Söz konusu beğeni sonrasında iki ünlü ismin birbirlerini takip edip etmediği ve daha önce herhangi bir tanışıklıklarının bulunup bulunmadığı merak konusu oldu.

Ancak yalnızca bir sosyal medya paylaşımına bırakılan beğeniden yola çıkarak Vlahovic ile Sarıkaya arasında herhangi bir ilişki veya özel bir yakınlık bulunduğu yönünde kesin bir sonuca varılamıyor.

Beğeninin ardından sosyal medyada iki isimle ilgili çeşitli yorumlar yapılırken, taraflardan konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.