Beşiktaş'ın deplasmanda Konyaspor'u 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada iki gol atan Dusan Vlahovic, gol krallığı yarışında zirveye yükseldi. Sırp golcünün performansı İtalya'da da geniş yankı buldu.

İtalyan basını, Vlahovic'in hem Konya deplasmanındaki gollerini hem de son maçlardaki gol sayısını öne çıkardı.

“JUVENTUS, GÖRDÜN MÜ?”

Virgillo, eski takımına seslendiği değerlendirmesinde, “Juventus, gördün mü? Vlahovic 2 golle deplasman tabusunu yıktı. Vlahovic, Spalletti’nin eksikliğini hissettiği türden bir santrfor.” ifadelerini kullandı.

Labaro Viola ise Vlahovic'in 12 maçta 11 gole ulaştığına dikkat çekerek, “Italiano’yla gerçek Vlahovic geri döndü! Bir maçta daha 2 gol, 12 maçta 11 gol ve Türkiye’de gol krallığı zirvesi.” değerlendirmesini yaptı.

KASIM AYINDA ÜÇ MAÇTA BEŞ GOL

Goal, Sırp santrforun kasım ayındaki üç maçta beş gol atmasını ve Konyaspor karşısındaki iki golünü öne çıkardı. Vlahovic'in Türkiye'de gol krallığında zirveye yükseldiğini vurguladı.

Calciomercato da “Vlahovic durdurulamıyor!” sözleriyle golcünün performansını değerlendirdi; Konya'daki iki golün ve son üç maçta ulaştığı beş golün altını çizdi.