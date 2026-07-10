Avrupa telekom pazarındaki agresif büyümesini sürdüren Fransız iş insanı Xavier Niel, küresel telekom devi Vodafone Group'ta kontrolü ele alacak dev bir hamleye imza attı.

Niel’in yatırım kuruluşu Vega, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli e& grubunun Vodafone’daki yüzde 16’lık hissesini 4,4 milyar sterlin karşılığında devraldı.

Bu hamleyle birlikte Xavier Niel, Londra borsasının prestijli FTSE 100 endeksinde yer alan Vodafone’un en büyük ortağı konumuna yükseldi.

Satın alma işlemi, Vodafone’un Perşembe günkü kapanış fiyatının yüzde 15 üzerinde, hisse başına 110 peni primli fiyatla gerçekleşti. Anlaşmanın duyurulmasının ardından Londra borsasında işlem gören Vodafone hisseleri, Cuma günü erken seanslarda yüzde 13 değer kazandı.

GEÇİÇİ OLARAK 3 FİNANSAL KURULUŞA EMANET

Resmi kurumların onayına tabi olan anlaşma tamamlanana kadar hisseler geçici olarak "üç finansal kuruluş" tarafından emanette tutulacak. Sürecin ardından e& grubu Vodafone yönetim kurulundaki koltuğundan feragat edecek. e& yönetimi, satış kararının stratejik önceliklerinin bir sonucu olduğunu ve ana faaliyet alanlarına odaklanırken bu yatırımdan elde edilen değeri nakde çevirmeyi amaçladıklarını açıkladı.

Daha önce 2022 yılında Atlas Investissement üzerinden Vodafone’da yüzde 2,5 hisse alıp sonradan satan Niel, bu yeni yatırımla şirkete uzun vadeli bir çıpa yatırımcı olarak geri döndü.

Satın almayı değerlendiren Niel, Vodafone’un kaliteli varlıklarına ve geniş coğrafi dağılımına güvendiğini belirterek, "Vodafone’un uzun vadede sürdürülebilir büyüme ve güçlü nakit akışı yaratabileceğine eminiz. Şirketin gelecekteki başarısına operasyonel bilgi birikimimizi sunmaya hazırız" ifadelerini kullandı. Vodafone yönetimi de Niel aile grubunu "destekleyici ve uzun vadeli bir hissedar" olarak memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

TELEKOM İMPARATORLUĞU

Financial Times'ta yer alan habere göre, Fransa, İtalya, Polonya ve İrlanda'da güçlü telekom yatırımları bulunan Niel, aynı zamanda Latin Amerika'da Millicom ve İsveç'te Tele2 şirketlerinde de önemli hisselere sahip. Niel’in oğlu Jules Niel Millicom yönetim kurulunda yer alırken, Tele2'de ise kendisini Fransız telekom şirketi Iliad'ın üst düzey yöneticileri temsil ediyor.

Bu büyük ortaklık değişimi, Vodafone'un CEO Margherita Della Valle liderliğinde yürüttüğü geniş kapsamlı yeniden yapılanma ve dönüşüm sürecinin ortasında gerçekleşti.

Zarar eden veya düşük performans gösteren birimleri elden çıkararak ana pazarlara odaklanmayı hedefleyen Della Valle, 2024 ve 2025 yıllarında şirketin İspanya ve İtalya birimlerini satmış, bu yılın başlarında ise Hollanda operasyonundaki yüzde 50 hissesini devredeceğini açıklamıştı.

Şirket, iç pazardaki konumunu güçlendirmek adına geçtiğimiz Mayıs ayında da Birleşik Krallık’taki ortak girişimi Vodafone Three’nin kontrolünü tamamen ele geçirmek için 4,3 milyar sterlinlik bir satın alma hamlesi duyurmuştu.